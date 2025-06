Rutewka Delavaya (Thalictrum delavayi) pochodzi z rejonu Chin i Nepalu. W Polsce coraz częściej można ją spotkać w ogrodach, szczególnie tych w stylu naturalnym lub wiejskim. Choć wygląda krucho, w rzeczywistości jest bardzo wytrzymała i odporna.

Dobrze znosi chłodniejsze miejsca i nie potrzebuje wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Jeśli posadzisz ją w odpowiednim miejscu i zapewnisz jej wodę, będzie rosła zdrowo i pięknie kwitła co roku.

Jak wygląda rutewka Delavaya?

Rutewka tworzy gęste, ładnie ukształtowane kępy liści. Liście są drobne, pierzaste i przypominają trochę natkę pietruszki albo młode paprocie. Są jasnozielone i bardzo dekoracyjne, nawet gdy roślina jeszcze nie kwitnie.

W czerwcu i lipcu z kępy wyrastają wysokie pędy, które mogą mieć nawet 150–180 cm wysokości. Na ich końcach pojawiają się lekkie wiechy pełne drobnych, fioletowo-różowych kwiatków.

Kwiaty mają białe lub żółtawe środki i są naprawdę liczne. Cała roślina wygląda wtedy jak chmura drobnych motyli. Rutewka kwitnie od lipca do września, a jeśli lato jest chłodniejsze – nawet dłużej. Roślina może wymagać podpór, jeśli rośnie w bardziej wietrznym miejscu, ale często dobrze radzi sobie sama.

Czego potrzebuje rutewka?

Rutewka nie jest bardzo wymagająca, ale potrzebuje dwóch rzeczy, by dobrze się rozwijała i obficie kwitła: lekko zacienionego miejsca i stale wilgotnej gleby.

Najlepsze będą miejsca, które nie są cały dzień w słońcu – np. północna część ogrodu, rabata pod drzewami lub przy płocie. Zbyt dużo słońca sprawia, że liście zaczynają żółknąć, a pędy słabną. W lekkim cieniu roślina zachowuje świeżość i lepiej kwitnie.

Rutewka potrzebuje ziemi, która zatrzymuje wilgoć, ale nie jest zbyt ciężka. Idealnie sprawdzi się ziemia ogrodowa z dodatkiem kompostu. W czasie upałów warto ją podlewać regularnie. Dobrze działa też ściółkowanie – np. korą, zrębkami lub liśćmi – które zatrzymuje wilgoć w glebie.

Kwiaty rutewki wyglądaja jak chmurka fioletowych motyli, fot. Adobe Stock, billyfam

Sadzenie rutewki – kiedy i jak?

Tę roślinę kwitnącą do cienia najlepiej sadzić wiosną – od kwietnia do czerwca – lub jesienią, ale nie później niż w połowie października. Miejsce do sadzenia warto wcześniej przygotować: odchwaścić, przekopać i dodać kompost. Rośliny sadzi się co 40–50 cm. Po posadzeniu trzeba je obficie podlać.

W pierwszym sezonie po posadzeniu dobrze jest regularnie doglądać rutewki i ją podlewać, zwłaszcza w czasie upałów. Po kilku tygodniach dobrze się ukorzeni i zacznie szybko rosnąć. W kolejnych latach będzie potrzebować już mniej uwagi.

Gdzie sadzić rutewkę Delavaya?

Rutewka świetnie sprawdza się na tyłach rabat, przy płotach lub w sąsiedztwie większych drzew i krzewów. Dzięki swojej wysokości może być tłem dla niższych bylin. Pasuje też do ogrodów w stylu angielskim i naturalnym.

Dobrze wygląda w połączeniu z paprociami, bodziszkami, funkiami, tojeścią kropkowaną czy parzydłem leśnym. Można ją też zestawić z trawami ozdobnymi – np. miskantami – albo z delikatnymi roślinami jednorocznymi, które kwitną w podobnych barwach.

Pielęgnacja rutewki

Rutewka Delavaya nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Po posadzeniu trzeba ją tylko podlewać, dopóki się dobrze nie ukorzeni. W kolejnych latach podlewa się ją głównie podczas długiej suszy.

Nie wymaga regularnego cięcia, ale można przyciąć uschnięte pędy po kwitnieniu. Wiosną warto usunąć resztki zeszłorocznych liści i podsypać kompostem. Rośliny nie trzeba okrywać na zimę – jest mrozoodporna.

Raz na kilka lat można ją odmłodzić, dzieląc kępy wiosną lub jesienią. Dzięki temu będzie rosnąć jeszcze silniej.

