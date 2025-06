Jeśli szukasz efektownej ozdoby, która wypełni twój ogród barwami od wczesnej wiosny aż po jesień, zwróć uwagę na dereń kousa (Cornus kousa). Ten krzew ozdobny (lub niewielkie drzewo) najpierw obsypuje się dużymi kwiatami, a później, gdy liście zaczynają przebarwiać się na ogniste odcienie czerwieni i pomarańczy, tworzy spektakularny jesienny spektakl. Jest łatwy w uprawie i pielęgnacji.

Reklama

Wygląd i walory estetyczne dereniu kousa

Dereń kousa osiąga 2,5–7 m wysokości i ma luźną, rozłożystą koronę. Ale wcale nie musi być tak duży – o tym w dalszej części tekstu. Wiosną i na początku lata gałęzie ma gęsto usiane białymi lub różowymi, miseczkowatymi kwiatostanami otoczonymi czterema podsadkami.

Po przekwitnięciu zawiązuje czerwone truskawkopodobne owoce – jadalne i chętnie odwiedzane przez ptaki.

Jesienią liście derenia japońskiego przybierają intensywne odcienie czerwieni, purpury i brązu, tworząc kolorowy spektakl aż do pierwszych przymrozków.

Kwitnienie trwa od maja do czerwca, a w latach obfitego owocowania pędy są dodatkowo ozdobione kulistymi, jaskrawoczerwonymi owocami od lipca aż do późnej jesieni. Owoce, choć mało soczyste, można przetwarzać na dżemy, ale przede wszystkim stanowią dekoracje i pokarm dla ptaków.

Dereń japoński można wykorzystać w różnych aranżacjach: jako „solistę” na trawniku, w towarzystwie traw i bylin, a także jako element żywopłotu czy w grupach nasadzeń.

Ciekawostka o dereniu kousa

Krzew wytwarza podsadki, które są zmodyfikowanymi liśćmi otaczającymi drobne kwiatostany. Prawdziwe, drobniutkie kwiatki ukryte są w środku, a to, co widzisz z daleka jako „kwiaty”, to właśnie podsadki – duże, kolorowe listki, które przyciągają owady zapylające. „Kwiaty” derenia nie są więc typowymi, pięciopłatkowymi kwiatami, lecz podsadkami wyglądającymi jak płatki. To one dają spektakularny efekt — otulają maleńkie, niewidoczne z daleka kwiatuszki i wabią pszczoły oraz motyle. Dla wygody jednak w dalszej części tekstu będziemy pisać o kwiatach, mając na myśli całość – kwiaty z efektownymi podsadkami właśnie.

Kolorystyczne odmiany derenia kousa

Wolf Eyes – o ciemnozielonych liściach z wąskim, kremowym obrzeżeniem, białych kwiatach i czerwonych owocach. Wolno rośnie, dorasta do 2,8 m. Jesienią liście przybierają różowoczerwone odcienie – od delikatnego różu po głęboką czerwień z różowawą nutą.

– o ciemnozielonych liściach z wąskim, kremowym obrzeżeniem, białych kwiatach i czerwonych owocach. Wolno rośnie, dorasta do 2,8 m. Jesienią liście przybierają różowoczerwone odcienie – od delikatnego różu po głęboką czerwień z różowawą nutą. Satomi – z intensywnie różowymi podsadkami, średnim tempem wzrostu. Dorasta do 4,5 metra. Na przełomie września i października liście zmieniają kolor na czerwono-purpurowy, nierzadko z głębokimi bordowymi tonami

– z intensywnie różowymi podsadkami, średnim tempem wzrostu. Dorasta do 4,5 metra. Na przełomie września i października liście zmieniają kolor na czerwono-purpurowy, nierzadko z głębokimi bordowymi tonami Miss Satomi – obfite, ciemnoróżowe podsadki z ciemniejszym środkiem, zwarty pokrój, silnie kwitnąca odmiana. Wolno przyrasta, ale osiąga nawet 7,6 metra wysokości. Jesienią liście nabierają intensywnej szkarłatnej czerwieni, niekiedy ze złotawymi akcentami u nasady nerwów.

– obfite, ciemnoróżowe podsadki z ciemniejszym środkiem, zwarty pokrój, silnie kwitnąca odmiana. Wolno przyrasta, ale osiąga nawet 7,6 metra wysokości. Jesienią liście nabierają intensywnej szkarłatnej czerwieni, niekiedy ze złotawymi akcentami u nasady nerwów. China Girl – kremowo-białe podsadki, ciemnozielone liście i regularny pokrój. Charakteryzuje się średnim tempem wzrostu i dorasta do 6 metrów. Jesienią przechodzi w ognisto-czerwono-pomarańczowe barwy, od ciepłej pomarańczy do purpurowoczerwonych tonów.

– kremowo-białe podsadki, ciemnozielone liście i regularny pokrój. Charakteryzuje się średnim tempem wzrostu i dorasta do 6 metrów. Jesienią przechodzi w ognisto-czerwono-pomarańczowe barwy, od ciepłej pomarańczy do purpurowoczerwonych tonów. Beni Fuji – intensywnie czerwono-różowe podsadki otaczające kremowe kwiatostany. Ma średnie tempo wzrostu dorasta do ok. 3 metrów. Liście przybierają pomarańczowo-czerwone przebarwienia, łącząc ciepłą pomarańcz z intensywną czerwienią.

– intensywnie czerwono-różowe podsadki otaczające kremowe kwiatostany. Ma średnie tempo wzrostu dorasta do ok. 3 metrów. Liście przybierają pomarańczowo-czerwone przebarwienia, łącząc ciepłą pomarańcz z intensywną czerwienią. Milky Way – jedna z najbardziej obficie kwitnących białych odmian, podsadki niemal zasłaniają liście, po kwitnieniu ma liczne czerwone owoce. Rośnie wolno, osiągając 4,5-6 metrów. W okresie jesiennym liście zmieniają barwę na czerwono-pomarańczową, często z wyraźnym pomarańczowym akcentem.

– jedna z najbardziej obficie kwitnących białych odmian, podsadki niemal zasłaniają liście, po kwitnieniu ma liczne czerwone owoce. Rośnie wolno, osiągając 4,5-6 metrów. W okresie jesiennym liście zmieniają barwę na czerwono-pomarańczową, często z wyraźnym pomarańczowym akcentem. Gold Star – ma zielone liście z żółtym środkiem, białe podsadki i jaskrawe owoce, jesienią liście przebarwiają się na pomarańczowo-czerwono. Dość wolno rośnie i osiąga od 4,5 do 7 metrów wysokości.

Dereń kousa może mieć różowe lub białe podsadki, które wyglądają jak kwiaty, fot. Adobe Stock, Nina

Warunki dla derenia kousa i jego sadzenie

Dereń kousa preferuje stanowisko półcieniste do słonecznego, jednak w pełnym słońcu wymaga bardziej wilgotnej gleby. Najlepiej rośnie w podłożu żyznym, próchnicznym, o dobrym drenażu i lekko kwaśnym do obojętnego pH (5,5–7). Nie lubi gleb bardzo suchych i silnie gliniastych.

Termin sadzenia: wczesna wiosna lub wczesna jesień.

wczesna wiosna lub wczesna jesień. Przygotowanie: wykop dołek o dwa razy większy niż bryła korzeniowa, wymieszaj ziemię rodzimą z kompostem i ewentualnie odrobiną torfu.

wykop dołek o dwa razy większy niż bryła korzeniowa, wymieszaj ziemię rodzimą z kompostem i ewentualnie odrobiną torfu. Głębokość sadzenia: szyjka korzeniowa powinna znaleźć się około 2–3 cm poniżej poziomu gruntu.

szyjka korzeniowa powinna znaleźć się około 2–3 cm poniżej poziomu gruntu. Rozstawa: od 3 do 5 m między egzemplarzami, w zależności od odmiany i spodziewanej wielkości dorosłej rośliny.

Dereń kousa – pielęgnacja i formowanie przez przycinanie

Cornus kousa jest łatwy w uprawie. Dzięki cięciu możesz regulować jego pokrój i stymulować obfitsze kwitnienie oraz formować wielkość i kształtkrzewu.

Najlepszy termin cięcia to moment tuż po zakończeniu kwitnienia (czerwiec–lipiec). Wtedy usuwasz przekwitłe pędy i formujesz koronę bez ryzyka obcięcia pąków na następny rok.

Przycinaj pędy boczne, pozostawiając 3–4 pąki od podstawy, aby roślina zagęściła się u nasady.

Co 4–5 lat możesz skrócić starsze pędy nawet do wysokości ok. 50 cm, by wygenerować nowe, silne przyrosty.

Każdego roku wycinaj pędy suche, chore lub krzyżujące się, by poprawić przewiewność i zdrowie krzewu.

Czytaj także: