Chwasty wyrastające w sąsiedztwie warzyw i kwiatów są poważnym zagrożeniem, ponieważ konkurują z nimi o niezbędne do prawidłowego wzrostu składniki odżywcze. W przypadku niechcianych roślin, które pojawiają się w szczelinach kostki brukowej, chodzi głównie o mało estetyczny wygląd. To kwestia wcale nie mniej istotna, ponieważ chwasty i mech, które pojawiają się w tych miejscach są trudne do usunięcia, a nie wszystkie chemiczne preparaty można zastosować z obawy o uszkodzenie nawierzchni kostki.

W takim przypadku najlepiej wykorzystać naturalne metody. Ja sięgam zawsze po tanią i skuteczną mieszankę z octu i kwasku cytrynowego. Ten patent kosztuje grosze, a przygotowanie roztworu jest dziecinnie proste.

Mieszanka z octu i kwasku cytrynowego na chwasty z kostki brukowej

Niechcianych chwastów z kostki brukowej pozbywam się łatwą w przygotowaniu mieszanką z dwóch składników. Oto, jak ją wykonać krok po kroku:

Do buteleczki z atomizerem wlej po równo - kwasek cytrynowy i ocet. Zakręć i energicznie wstrząśnij, aby składniki mogły się wymieszać. Stosuj miejscowo na uporczywe chwasty wyrastające na kostce brukowej.

Mieszanka z octu i kwasku cytrynowego to tani i ekologiczny sposób na chwasty, fot. Adobe Stock, funkenzauber

Jak działa ocet i kwasek na chwasty?

Nie od dziś wiadomo, że oprysk z octu działa skutecznie na chwasty, dzięki zawartości kwasu octowego. To właśnie ten składnik odpowiada za szybkie więdnięcie roślin, które tracą wodę, a przez to szybko obumierają.

Z kolei dzięki dodatkowi kwasku cytrynowego chwasty szybkiej się wysuszą, a dodatkowo znikną zabrudzenia z kostki brukowej. To popularny składnik czyszczący i lekko rozjaśniający, który jest często dodawany do domowych mieszanek.

