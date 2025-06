Szczodrzeniec (łac. Chamaecytisus) to mało wymagający miododajny krzew należący do rodziny bobowatych. Naturalnie występuje w Europie i Azji Mniejszej. Obejmuje ponad 40 gatunków i może dorastać do 2 m wysokości. Część szczodrzeńców jest uznawana za krzewy ozdobne, które warto posadzić w ogrodzie. Dowiedz się, jakie mają wymagania oraz jak o nie dbać.

Czym jest szczodrzeniec i dlaczego warto posadzić go w ogrodzie?

Koło szczodrzeńca trudno przejść obojętnie, bo przykuwa uwagę licznymi kwiatami pojawiającymi się na łodygach wiosną i latem. To, co wyróżnia ten krzew, to bardzo obfite kwitnienie. Kwiaty mają motylkowy kształt, słodko pachną i przyciągają owady zapylające. Krzew kwitnie na żółto, fioletowo, różowo lub biało w zależności od odmiany.

Główną zaletą rośliny jest to, że chociaż efektownie wygląda, jest bardzo łatwa w uprawie i nie ma wielkich wymagań. Stąd jest szczególnie polecana osobom, które nie mają czasu, aby nadmiernie dbać o ogród i pielęgnować rośliny.

Niektóre szczodrzeńce mają bardziej strzelisty pokrój, inne wręcz płożący, dlatego mogą mieć odmienne zastosowania. Krzew jest zdecydowaną ozdobą rabat, sprawdzi się też jako soliter i można go sadzić w donicach. Najczęściej wybierane gatunki szczodrzeńca do ogrodu to szczodrzeniec wczesny, rozesłany, purpurowy i czerniejący.

Kiedy sadzić szczodrzeńca?

Gotowe sadzonki krzewu można sadzić przez cały sezon od wiosny do jesieni. Warto zrobić to wiosną, kiedy ziemia jest już nagrzana, dzięki czemu szczodrzeniec będzie miał sporo czasu na aklimatyzację. Jednak kwiaty może wypuścić dopiero w kolejnym roku. Polecanym terminem jest też jesień. Posadzony wówczas krzew ma duże szanse na wydanie dekoracyjnych kwiatów na wiosnę.

Odmiany płożące i rozłożyste szczodrzeńca należy sadzić w dość dużych odstępach od siebie. Krzew mocno i szybko się rozrasta, dlatego potrzebuje przestrzeni.

Jeśli nie lubimy prac ogrodowych, to kolejny powód, żeby sadzić szczodrzeńca, ponieważ nie trzeba go w zasadzie przycinać. Jeżeli jednak chcemy, by miał bardziej zwarty i gęsty układ, to można skrócić pędy zaraz po przekwitnięciu rośliny. Tego zabiegu nie wykonuje się wiosną.

Jakie warunki są optymalne dla krzewu szczodrzeńca?

Szczodrzeniec, choć szczodrze wypuszcza kwiaty, jest bardzo łatwą w uprawie i mało wymagającą rośliną, która rośnie tam, gdzie inne rośliny nie dają rady. Krzew preferuje stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru, a także glebę piaszczysto-gliniastą, przepuszczalną i lekko kwaśną. Szczodrzeniec poradzi sobie tak naprawdę na różnych podłożach.

Jak na silną roślinę przystało, dobrze znosi okresowe susze. Jeżeli zależy nam na bujnym kwitnieniu, to w okresach długotrwałego niedoboru wody warto roślinę podlewać. Przy czym trzeba pamiętać, by jej nie przelać, ponieważ nie lubi zbyt dużej wilgotności.

Szczodrzeniec zachwyca żółtymi kwiatami i jest odporny na trudne warunki, fot. Adobe Stock, Oleksandr Filatov

Szczodrzeniec często jest mylony z żarnowcem. Ta druga roślina ma jednak znacznie większą paletę kolorów i wyłącznie strzelisty pokrój.

