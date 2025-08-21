Egzotyczna, barwna i nietuzinkowa - tak najłatwiej opisać passiflorę. Choć pochodzi z Ameryki Południowej, coraz częściej pojawia się także na naszych balkonach. W polskim klimacie uprawiana jest jako roślina doniczkowa, ale dobrze sobie radzi także w "naszym" cieple. Wystarczy odpowiednie stanowisko i odrobina troski, by odwdzięczyła się spektakularnym kwitnieniem. Jej kwiaty przypominają małe dzieła sztuki - mają charakterystyczne, kolorowe nitkowate przykoronki i intensywnie pachną, przyciągając owady zapylające.

Passiflora, czyli męczennica - jak wygląda?

Passiflora to nie tylko ozdoba, ale i roślina o ciekawym znaczeniu symbolicznym. Dawniej jej kwiaty interpretowano jako odniesienie do męki Chrystusa, stąd nazwa "męczennica". Dziś cieszy głównie oko, ale warto wiedzieć, że niektóre gatunki (np. passiflora jadalna) wydają także owoce (marakuję).

Roślina szybko rośnie i łatwo oplata pergole, kratki czy balustrady, tworząc zieloną ścianę ozdobioną fioletowo-białymi kwiatami. One same mają od 6 aż do 10 cm średnicy oraz nietypową budowę. Nad płatkami wznosi się charakterystyczna koronka z nitkowatych, biało-fioletowych przylistków.

W samym centrum kwiatu znajdują się pręciki i słupki, które wyglądają jak misternie zaprojektowana konstrukcja. Dzięki tej niecodziennej formie kwiaty passiflory bywają uznawane za jedne z najpiękniejszych w świecie roślin ozdobnych. Roślina rozwija długie, cienkie pędy zakończone wąsami czepnymi, co sprawia, że doskonale sprawdza się jako dekoracyjne pnącze.

Na balkony i tarasy najczęściej wybierana jest Passiflora caerulea, czyli męczennica błękitna. To gatunek najbardziej odporny na nasze warunki, a jej kwiaty mają intensywne barwy.

Passiflora będzie prawdziwą ozdobą przez całe lato aż do pierwszych chłodów, fot. Adobe Stock, metelevan

Uprawa i pielęgnacja męczennicy

Passiflora najlepiej czuje się w miejscu słonecznym, osłoniętym od wiatru. Idealna będzie ekspozycja południowa lub zachodnia. Potrzebuje żyznego, przepuszczalnego podłoża, bogatego w składniki odżywcze. W czasie kwitnienia wymaga regularnego podlewania. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie przemoczone. Raz na dwa tygodnie warto zasilić ją nawozem do roślin kwitnących, aby przedłużyć kwitnienie.

W polskich warunkach męczennica nie zimuje w gruncie, dlatego uprawiana jest zwykle w donicach, które jesienią można przenieść do chłodniejszego, jasnego pomieszczenia. Zimą roślina przechodzi w stan spoczynku - potrzebuje wtedy mniej wody i nie wymaga nawożenia.

