Piwonie to byliny długowieczne, które mogą rosnąć w tym samym miejscu nawet kilkadziesiąt lat. Aby co roku cieszyć się ich pełnymi, pachnącymi kwiatami, trzeba przestrzegać kilku zasad pielęgnacji. Jedna z nich dotyczy terminu przycinania. Zbyt wczesne usunięcie liści i łodyg osłabia roślinę, bo pozbawia ją możliwości odżywiania się przed zimowym spoczynkiem.

Reklama

Kiedy przycinać piwonie?

Choć pokusa uporządkowania rabaty jeszcze przed jesienią jest duża, z przycinaniem piwonii warto się wstrzymać. Prawidłowy termin to tak naprawdę dopiero moment po pierwszych przymrozkach, zazwyczaj w drugiej połowie października lub na początku listopada. Wtedy nadziemne części roślin naturalnie zasychają i przestają pełnić funkcje odżywcze.

W pierwszej połowie sierpnia piwonie wciąż prowadzą fotosyntezę i magazynują w korzeniach składniki pokarmowe. Wczesne cięcie pozbawia je tej energii, co w kolejnym sezonie może skutkować słabszym wzrostem, mniejszą liczbą pąków, a nawet brakiem kwitnienia.

Zbyt wczesne przycinanie piwonii może je osłabić, fot. Adobe Stock, RoJo Images

Jak prawidłowo przycinać piwonie na jesień?

Po pierwszych przymrozkach, gdy liście i łodygi piwonii naturalnie zżółkną i zbrązowieją, możesz przystąpić do cięcia. Użyj ostrych, czystych narzędzi, aby przecięcie było równe i nie miażdżyło tkanek rośliny. Zetnij łodygi tuż nad ziemią, pozostawiając około 2-3 cm pędu. Taki niewielki fragment chroni karpę przed uszkodzeniem i ułatwia wiosenne odrastanie.

Wszystkie resztki roślinne koniecznie wyrzuć - najlepiej do odpadów zielonych, a nie na kompost. Piwonie są podatne na szarą pleśń i inne choroby grzybowe, które mogą przetrwać w obumarłych fragmentach rośliny, a następnie ponownie zaatakować w kolejnym sezonie.

Po przycięciu warto zabezpieczyć roślinę na zimę. Rozłóż ok. 5-centymetrową warstwę ściółki, np. z kory sosnowej, drobnych zrębków lub dobrze przerobionego kompostu. Taka warstwa pomoże utrzymać stabilną temperaturę podłoża, ograniczy parowanie wilgoci i ochroni korzenie przed przemarzaniem.

Czytaj także: