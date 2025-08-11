Ta niezwykła bylina szybko stała się ogrodowym hitem i coraz częściej pojawia się na rabatach. Nic dziwnego, bo kwitnie jak szalona i zachwyca swoim wyglądem, a przy tym łatwo się ją uprawia w ogrodzie.

Reklama

Miecznica szerokolistna, czyli żółtooka trawa

Miecznica szerokolistna należy do rodziny roślin kasćcowatych i jest blisko spokrewniona z powszechnie spotkanym w ogrodach irysem. Nazwa rośliny kojarzy się jednak z mieczykami i w obu przypadkach nawiązuje do wydłużonego, zaostrzonego kształtu liści, które przypominają miecze. Ponadto miecznica, podobnie jak gladiole, może się także pochwalić okazałymi kwiatostanami tworzącymi podłużne kłosy.

Sztywne liście miecznicy same w sobie są ozdobą rośliny i tworzą efektowe kępki o wysokości ok. 40 cm. Nieco dłuższe są pędy kwiatostanowe, które mogą mieć nawet 60 cm wysokości. Ich wierzchołki są pionowo obrośnięte drobnymi kwiatami o biało-kremowej barwie z żółtym wnętrzem. Ze względu na ten intensywny, słoneczny kolor środka kwiatostanów, a także kształt liści, miecznica bywa nazywana „żółtooką trawą”.

Jak uprawiać miecznicę szerokolistną?

Miecznica szerokolistna nie należy do wymagających roślin. Dobrze rośnie na zacisznych stanowiskach słonecznych, ale poradzi sobie także w półcieniu. Nie ma także specjalnych preferencji co do gleby, która nie musi być urodzajna. Podłoże powinno być jednak lekkie i przepuszczalne, może być z domieszką piasku oraz gliny.

Miecznica wywodzi się z Ameryki Południowej i jest naturalnie odporna na krótkotrwałe okresy suszy. Jest również mrozoodporna i może zimować w gruncie, ale w razie ostrych mrozów warto ją dodatkowo okryć. Dodatkowo wyróżnia się odpornością na choroby i szkodniki, dlatego warto jej zrobić miejsce na rabacie.

Miecznica szerokolistna to żółtooka trawa, fot. Adobe Stock, lemanieh

Zastosowania miecznicy szerokolistnej

Małe wymagania miecznicy sprawiają, że nadaje się ona niemal do każdego ogrodu, gdzie będzie stanowiła ozdobę rabaty, tworząc efektowne kępki upstrzone kwiatami. Nadaje się do posadzenia na obrzeżach, a także w towarzystwie lawendy, irysów oraz traw ozdobnych. Ozdobi skalniak i urośnie w ogrodzie żwirowym. Wabi motyle.

Miecznica szerokolistna nadaje się także do uprawy w pojemnikach. Jako roślina doniczkowa zdobi balkony i tarasy. Można ją także stosować na kwiat cięty, zwłaszcza do naturalistycznych kompozycji florystycznych.

Czytaj także: