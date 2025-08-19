Buwardia to bylina pochodząca z Ameryki Południowej, w naszym klimacie często uprawiana jako roślina jednoroczna. Jej atutem są drobne, śnieżnobiałe, różowe lub liliowe kwiaty, które kwitną przez wiele miesięcy. Roślina szybko rośnie, tworząc zwarte kępy, co sprawia, że doskonale nadaje się do pojemników, skrzynek balkonowych i tarasowych donic.

Jak wygląda buwardia?

Buwardia to kompaktowa roślina o wzniesionych, lekko rozgałęzionych pędach i drobnych, lancetowatych liściach. Kwiaty mają charakterystyczną gwiazdkowatą formę i śnieżnobiały bądź jasnoróżowy kolor (czasem wpada w lawendowy). Płatki są gładkie i wyglądają jak małe baloniki. Roślina osiąga zwykle 20-30 cm wysokości, co sprawia, że jest idealna do uprawy w pojemnikach i skrzynkach balkonowych, także tych niedużych.

Radzi sobie też dobrze jako roślina obwódkowa w ogrodowych rabatach. Dzięki intensywnemu kwitnieniu świetnie komponuje się z innymi roślinami. Można ją sadzić zarówno w pojedynczych donicach, jak i w grupach, tworząc efektowny dywan kwiatowy.

Buwardia nazywana jest też kolibrą, a to dlatego, że w Ameryce (gdzie ma sprzyjające, ciepłe warunki) jej kwiaty są bogate w nektar i mają rurkowaty kształt, idealny dla drobnych dziobów kolibrów. Ptaki te chętnie odwiedzają buwardie, zapylając je w zamian za pożywienie. W Polsce kolibry niestety nie występują, ale nazwa pozostała jako ciekawy akcent i nawiązanie do jej tropikalnych korzeni. Mamy co prawda polskie kolibry, ale te są zaliczane do motyli.

Buwardia jest doskonałą alternatywą dla popularnych petunii czy surfinii, fot. Adobe Stock, ToriNim

Uprawa i pielęgnacja buwardii

Najlepszym momentem na sadzenie buwardii jest późna wiosna, kiedy minęło już ryzyko przymrozków, ale możesz też posadzić ją w połowie sierpnia, kiedy temperatury jeszcze są wysokie, zarówno w dzień, jak i wieczorami czy o poranku. Wybierz słoneczne stanowisko lub lekki półcień, zapewniając roślinie przepuszczalną i lekko wilgotną glebę. W donicach warto użyć podłoża z dodatkiem kompostu, który zapewni roślinie niezbędne składniki odżywcze. Między sadzonkami warto zachować odstępy około 15 cm, aby buwardia mogła swobodnie się rozrastać.

Buwardia lubi regularne podlewanie, ale nie znosi stojącej wody. Najlepiej podlewać ją umiarkowanie, a w upalne dni rano lub wieczorem, by uniknąć poparzeń liści. Roślina dobrze reaguje na nawożenie płynnymi preparatami dla roślin kwitnących, najlepiej robić to co 2-3 tygodnie. Regularne usuwaj też przekwitłe kwiaty, bo to przedłuża okres kwitnienia i utrzymuje dłużej kwiatostany.

