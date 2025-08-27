Ta dekoracyjna roślina bije na głowę petunie. Ma kwiaty jak porcelanowe miseczki
Zastąp kapryśne petunie trwałą porcelanką. To wytrzymała i bujnie kwitnąca roślina ozdobna, która nie wymaga czasochłonnej pielęgnacji.
Chociaż petunia jest niekwestionowaną królową balkonów i tarasów, wybór dekoracyjnych roślin doniczkowych jest o wiele większy. Niektóre z nich nie tylko obficie i długo kwitną, ale też są trwałe i łatwe w uprawie. Przykładem takiej „żelaznej”, a przy tym niezwykle efektownej rośliny, która może stanowić poważną konkurencję nawet dla uwielbianych surfinii, jest porcelanka.
Jak wyglądają kwiaty porcelanki?
Porcelanka, zwana również nemofilią, należy do rodziny roślin faceliowatych i wywodzi się z ciepłych, lesistych terenów Ameryki Północnej, głównie z Kalifornii. Wyróżnia się wiele gatunków tej rośliny, jednak do najpopularniejszych i najczęściej uprawianych należy porcelanka Menziesa, znana też jako niebieska, a to ze względu na charakterystyczne ubarwienie kwiatów.
Kwiaty porcelanki są drobne i mają miseczkowaty kształt. Licznie porastają silnie rozkrzewione pędy, które efektownie się płożą i zwieszają. Porcelanka należy do niskich roślin i osiąga wysokość maksymalną 20-30 cm. Tworzy zwarte, bujnie ukwiecone kępki mieniące się odcieniami niebieskiego, a także bieli, a w przypadku niektórych odmian nawet czerni.
Zastosowania porcelanki
Porcelanka uprawiana jest jako ozdobna roślina jednoroczna w donicach i skrzyniach. Zdobi balkony, tarasy i parapety. Ze względu na swoje płożące się pędy, porcelanka doskonale prezentuje się w podwieszanych pojemnikach, np. koszach, tworząc efektownie zwieszające się girlandy drobnych kwiatków.
Porcelanka doskonale sprawdzi się jako alternatywa dla petunii. Lepiej od niej znosi gorsze warunki pogodowe i jest bardziej odporna na rozwój infekcji oraz ataki szkodników. Kwitnie równie długo, bo w przypadku odmian Menziesa od czerwca aż do września.
Zasady uprawy porcelanki
Porcelanka poradzi sobie na stanowisku półcienistym, ale dla bujnego kwitnienia warto jej zapewnić dobrze nasłonecznione miejsce. Podłoże powinno być żyzne i przepuszczalne. Zalecana jest gleba o obojętnym odczynie.
Aby zapewnić bardziej obfite kwitnienie porcelanki, warto zasilać podłoże nawozem oraz usuwać przekwitnięte kwiaty.
