Nie każda roślina ogrodowa znosi długotrwałe susze, silne słońce i minimalną opiekę. Ale są takie byliny, które wręcz czerpią siłę właśnie z takich warunków. Nachyłek (Coreopsis), nie tylko świetnie radzi sobie w upalne lato, ale też przez długie tygodnie obficie kwitnie, zdobiąc ogród intensywnie żółtymi kwiatami.

To niepozorna, ale bardzo efektowna bylina, która szczególnie teraz – na przełomie wiosny i lata – zasługuje na miejsce w ogrodzie. Posadzona w czerwcu, szybko się przyjmie i zakwitnie jeszcze w tym sezonie.

Jak wygląda nachyłek?

Nachyłki to wieloletnie byliny należące do rodziny astrowatych. Ich pokrój jest luźny, lekko rozłożysty, a wysokość w zależności od odmiany wynosi od 30 do 80 cm. Pędy są wzniesione i gęsto pokryte wąskimi liśćmi, co nadaje roślinie lekkości.

Największą ozdobą nachyłków są oczywiście kwiaty przypominające miniaturowe słoneczniki. Najczęściej mają intensywnie żółtą barwę, choć spotyka się także odmiany z kwiatami pomarańczowymi, czerwonymi, różowymi, a nawet dwubarwnymi. Kwiaty nachyłków pojawiają się w dużej liczbie, regularnie, przez całe lato od czerwca aż do września, a czasem nawet do pierwszych przymrozków.

Nachyłek przyciąga pszczoły, trzmiele i motyle, ożywiając rabaty i dodając im życia.

Odmiany nachyłka

Jedną z najczęściej uprawianych bylin z tego gatunku jest nachyłek wielkokwiatowy (Coreopsis grandiflora). To odmiana o silnym wzroście i wyjątkowo dużych, jaskrawożółtych kwiatach z delikatnie ząbkowanymi płatkami. Roślina osiąga ok. 40–60 cm wysokości i kwitnie obficie od czerwca aż do września. Świetnie sprawdza się także jako kwiat cięty – długo utrzymuje świeżość w wazonie.

Wśród odmian nachyłków warto zwrócić też uwagę na:

Early Sunrise – o pełnych, złocistożółtych kwiatach, bardzo wczesnym kwitnieniu i zwartej budowie,

– o pełnych, złocistożółtych kwiatach, bardzo wczesnym kwitnieniu i zwartej budowie, Sunray – o półpełnych, intensywnie żółtych koszyczkach, dorastająca do ok. 50 cm,

– o półpełnych, intensywnie żółtych koszyczkach, dorastająca do ok. 50 cm, Baby Sun – kompaktowa forma o wysokości ok. 30 cm, idealna na obwódki i do pojemników.

Dużą popularnością cieszy się też Coreopsis verticillata – odmiana o bardziej pierzastych liściach i nieco delikatniejszym pokroju. Świetnie prezentują się na rabatach żwirowych i wśród traw ozdobnych.

Wprowadzenie kilku różnych odmian nachyłków do ogrodu pozwala uzyskać długotrwałe kwitnienie i urozmaiconą kompozycję – od niskich kępek po wysokie, falujące plamy koloru.

Nachyłek wielkokwiatowy zachwyca pełnymi kwiatami, fot. Adobe Stock, Elia

Najlepsze miejsce dla nachyłka

Nachyłek to roślina światłolubna. Najlepiej rośnie i kwitnie na stanowiskach słonecznych, ciepłych i suchych. Lubi gleby lekkie, przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Zdecydowanie nie służą mu miejsca zacienione ani podmokłe.

Znakomicie wygląda w ogrodach naturalistycznych, łąkowych, rustykalnych. Można go sadzić na rabatach bylinowych w towarzystwie takich roślin jak rudbekie, jeżówki, lawendy, szałwie czy trawy ozdobne. Jego żółte kwiaty pięknie kontrastują z fioletami i błękitami, tworząc harmonijne kompozycje.

Nachyłek dobrze komponuje się także z bylinami o podobnych wymaganiach – potrzebującymi słońca i ubogiej gleby. To roślina idealna do suchych ogrodów, gdzie podlewanie jest rzadkością, a natura odgrywa pierwsze skrzypce.

Pielęgnacja nachyłka – prościej się nie da

Nachyłki to byliny łatwe w uprawie i niezawodne. Podstawą jest zapewnienie im dobrego startu – warto sadzić je w miejscu dobrze nasłonecznionym i lekko zdrenowanym. Po posadzeniu trzeba je przez pierwsze dni podlewać, ale później poradzą sobie nawet w długich okresach bez deszczu.

Nie wymagają nawożenia, szczególnie jeśli rosną w glebie z dodatkiem kompostu. Zbyt żyzna gleba może powodować wybujały wzrost i słabsze kwitnienie.

Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów pozwoli wydłużyć czas kwitnienia i pobudzi nachyłki do wytwarzania nowych pąków. Na jesieni można przyciąć nadziemne części roślin tuż przy ziemi. To byliny zimujące w ziemi, zimują bez okrycia, choć w bardzo mroźne i bezśnieżne zimy warto okryć je warstwą ściółki, np. suchych liści.

