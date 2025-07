Kuklik to wieloletnia bylina należąca do rodziny roślin różowatych. Jako bliski kuzyn róży także słynie ze swojego efektownego wyglądu i zachwyca kępkami dekoracyjnych kwiatów w ogrodzie. Według skandynawskich podań przynosi szczęście. Jego uprawa nie nastręcza większych trudności, ale warto pamiętać o kilku zasadach, by kuklik na długo stał się ozdobą rabaty.

Kuklik nie tylko pięknie kwitnie, ale i pachnie

Blisko spokrewniony z różą kuklik także może poszczycić się niezwykle efektownym wyglądem podczas kwitnienia, które może trwać wyjątkowo długo. Pierwsze kwiaty odmian wczesnych pojawiają się już w maju, a niektóre, takie jak kuklik szkarłatny Koi czy Massimo Giallo, zachwycają kwiatami aż do października. Wiele jednak zależy tu od prawidłowej pielęgnacji rośliny.

Kwiaty kuklika rosną na wydłużonych pędach i osiągają wysokość do ok. 40 cm. Kwiatostany są charakterystyczne dla innych przedstawicieli rodziny różowatych. W zależności od odmiany przypominają drobne róże, rozchylone i o nieco bardziej płaskim pokroju. Płatki wybarwione są na różne kolory: od czerwonego, przez żółty i po pomarańczy, aż po odcienie różu. Liście i łodygi kuklika są delikatnie omszałe, pokryte drobnymi włoskami.

Cechą charakterystyczną tej byliny jest jednak nie tylko urokliwy wygląd kwiatów, ale także specyficzny zapach o głębokich, nieco korzennych nutach. Aromat kuklika budzi skojarzenia z zapachem goździków, a to ze względu na eugenol, czyli substancję występującą w kłączu rośliny. Skrywa się tam zresztą nie tylko źródło charakterystycznego zapachu kuklika. Ta część rośliny wykazuje również działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

Zastosowanie kulika w ogrodzie i nie tylko

Walory estetyczne kuklika warto wykorzystać w ogrodzie, gdzie będzie efektownie prezentował się na rabatach w towarzystwie wyższych roślin w tle, np. lilii, irysów lub traw dekoracyjnych. Odmiany kuklika, które odznaczają się niższą wysokością, nadają się także na skalniaki.

Kuklik znajduje szerokie zastosowanie nie tylko ze względu na swój efektowny wygląd, ale także z uwagi na swój charakterystyczny zapach. „Goździkowy” aromat wykorzystywany jest w produkcji napojów, np. likierów, piwa oraz wina, a także jako przyprawa przy wypieku ciast.

Ponadto ze względu na przeciwzapalne właściwości kłącza, kuklik pospolity był także chętnie stosowany w medycynie ludowej i do dzisiaj stanowi produkt wykorzystywany w dziedzinie ziołolecznictwa.

Kuklik jest podobny do róży, fot. Adobe Stock, Helen Pitt

Jak uprawiać kukliki w ogrodzie?

Kuklik nie ma szczególnych wymagań uprawowych i jest wytrzymałą byliną. Urośnie zarówno w słonecznym miejscu, jak i w półcieniu. Preferuje żyzne podłoże o umiarkowanej wilgotności. W upalne dni wymaga częstszego podlewania, choć dobrze znosi także krótkie okresy suszy. Nie boi się także mrozu.

Aby kukliki długo cieszyły oko efektownymi kwiatami i zdobiły ogród nawet do października, niezbędne jest regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów. W ten sposób pobudzisz bylinę do wypuszczania nowych kwiatów.

