Wiele osób uznaje mieczyki za najpiękniejsze kwiaty ogrodowe. Trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę, jak niezwykle okazałe są kwiatostany tych roślin. Już za czasów PRL-u licznie porastały rabaty naszych mam i babć. Nie warto o nich zapominać, bo stanowią wyjątkową ozdobę każdego ogrodu.

Zachwycające mieczyki, czyli gladiole

Mieczyki to polska nazwa roślin cebulowych, które w języku łacińskim określane są mianem gladiolus. Gladiola to wyniosła piękność, której nie da się przeoczyć w ogrodzie. Tworzy strzeliste, grube pędy dorastające na wysokość od kilkudziesięciu centymetrów, do nawet 1 metra. Chociaż najważniejszym atrybutem tych roślin są bezsprzecznie kwiaty, to polska nazwa gladioli wywodzi się od mieczowatego kształtu pokaźnych liści.

Kwiaty mieczyków są kielichowate, zebrane w podłużne kłosy u zwieńczenia smukłych pędów. Pofalowane dzwonki zachwycają wyglądem i rozmiarem, tworząc pełne, gęste kobierce na rabacie. Na uwagę zasługuje także niezwykle bogata kolorystyka gladioli, które występują w pastelowych odcieniach różu, fioletu i pomarańczu, a także w słonecznym kolorze żółci, intensywnej czerwieni czy kremowej bieli. Istnieje także wiele odmian dwubarwnych, a także o oryginalnym, np. czekoladowym wybarwieniu.

Zastosowanie mieczyków w ogrodzie i nie tylko

Mieczyki to prawdziwe gwiazdy każdej rabaty. Ze względu na swoje pokaźne rozmiary, tworzą doskonałe, wielobarwne tło dla niższych roślin, takich jak cynie czy aksamitki. Nadają się na obrzeża i zdobią ogrodzenia, które dodatkowo stanowią dla nich podporę.

Gladiole doskonale nadają się na kwiat cięty. Są niezwykle trwałe i potrafią długo stać w wazonie. Idealnie nadają się do tworzenia okazałych kompozycji florystycznych. Warto wykorzystać mieczyki na ślub lub do stworzenia okolicznościowej wiązanki.

Mieczyki zachwycają kwiatami, fot. Adobe Stock, CasanoWa Stutio

Jak uprawiać mieczyki w ogrodzie?

Najważniejszą zasadą uprawy mieczyków w ogrodzie jest zapewnienie im dostatecznej ilości światła słonecznego. Powinny móc wygrzewać się w promieniach średnio przez co najmniej 6 godzin dziennie. Dzięki temu będą obficie i długo kwitły, a zwykle trwa to od lipca do września.

Stanowisko powinno być zaciszne, ponieważ porywisty wiatr może łatwo uszkodzić strzeliste pędy. Uginające się od kwiatów łodygi warto podeprzeć, stosując bambusowe tyczki lub podwiązując do ogrodzenia. Gleba musi być żyzna i przepuszczalna. Gladiole trzeba systematycznie, ale umiarkowanie podlewać. W sezonie warto użyźnić i lekko zakwasić glebę, np. stosując domowy nawóz do mieczyków z fusów kawy.

Warto pamiętać, że mieczyki nie zimują w gruncie. Po przekwitnięciu, wraz z nadejściem jesieni, ich cebulki trzeba wykopać i osuszyć, a następnie przechować przez zimę w przewiewnym, chłodnym miejscu. Najlepiej sadzić mieczyki w drugiej połowie maja, gdy minie ryzyko przymrozków.

