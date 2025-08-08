Rośliny z PRL-u wracają w wielkim stylu. Na rabatach coraz częściej pojawiają się kolorowe mieczyki, urzekające lewkonie czy królewskie malwy. Warto także zainteresować się gatunkami, które są nie tylko efektowne, ale mają też znacznie więcej zastosowań. Przykładem takiej uniwersalnej rośliny z ogrodów naszych babć jest żywokost lekarski.

Żywokost lekarski to skarb naszych babć

Żywokost to bylina powszechnie występująca w naturze na terenie Polski, ale też chętnie uprawiana. Już w dawnych czasach słynęła ze swoich właściwości prozdrowotnych, którym zawdzięcza nazwę. Wykorzystywano ją w medycynie ludowej jako środek przyspieszający gojenie na urazy oraz złamania kości.

Lecznicze właściwości żywokostu wykorzystywano także w hodowli zwierząt, stosując go po odpowiednim przygotowaniu jako dodatek do paszy. Ziołolecznictwo nie wyczerpuje jednak zastosowań tej rośliny.

Z żywokostu chętnie przygotowywano naturalny nawóz. Taka gnojówka dostarcza roślinom potasu pobudzającego kwitnienie, a także skutecznie odstrasza mszyce i inne szkodniki.

Żywokost jako ozdoba rabat w ogrodzie

Żywokost ma nie tylko walory użytkowe, ale także estetyczne. Stanie się efektowną ozdobą rabat, które udekoruje swoimi fioletowymi kwiatami. Bylina kwitnie na przełomie wiosny i lata, obsypując się purpurowymi i liliowymi dzwonkami.

Ozdobą żywokostu lekarskiego są nie tylko okazałe kwiaty, ale także dorodne liście, które w przypadku niektórych odmian, jak np. Goldsmith, są efektownie wybarwione. Sama roślina tworzy gęste, rozłożyste kępy, które osiągają wysokość ok. 1 m.

Żywokost lekarski był popularny w PRL-u, fot. Adobe Stock, dashabelozerova

Jak uprawiać żywokost lekarski w ogrodzie?

Uprawa żywokostu lekarskiego w ogrodzie jest niezwykle prosta. Roślina ma niskie wymagania i chociaż najlepiej kwitnie na żyznym, bogatym w próchnicę podłożu, to zadowoli się również bardziej ubogą glebą, nawet ciężką i gliniastą. Stanowisko może być słoneczne, jak i półcieniste. Podłoże powinno być stale, ale umiarkowanie wilgotne.

Żywokost wymaga regularnego podlewania, lubi także nawożenie. Wykazuje dobrą odporność na choroby i szkodniki.

