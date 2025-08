Kwiaty z czasów PRL-u wracają do łask. Rośliny, które pokochały nasze mamy i babcie zachwycają kolorami, a także zachęcają swoimi małymi wymaganiami. Lewkonia letnia długo i obficie kwitnie. Warto zrobić jej miejsce na rabacie.

Lewkonia letnia obsypuje się kwiatami

Chociaż lewkonia letnia słynie z okazałych kwiatów, za które ceniły ją nasze mamy i babcie, to należy do rodziny roślin kapustowatych i jest blisko spokrewniona z rzeżuchą czy brokułem. Ta kuzynka kapusty jest jedną z 2 roślin ozdobnych zaliczanych do tej grupy. Druga z nich to maciejka, czyli lewkonia długopłatkowa.

Lewkonię letnią czasem błędnie nazywa się maciejką, ale są to dwa różne, chociaż spokrewnione ze sobą gatunki roślin. Podczas gdy maciejka, czyli lewkonia długopłatkowa (Matthiola longipetala) jest niewysoka i wypuszcza drobne, liliowe płatki, lewkonia letnia (Matthiola incana) może pochwalić się bardziej pokaźnymi rozmiarami i barwnymi kwiatostanami, które ceniono już w PRL-u.

Lewkonia letnia tworzy skupiska wyniesionych pędów dorastających nawet do 60 cm wysokości, w zależności od odmiany. Te są zresztą bardzo liczne i różnią się przede wszystkim kolorystyką kwiatów, które zachwycają feerią barw. Rozchylone kwiatki zebrane u szczytu pędów w dorodne, wydłużone grona występują w odcieniach bieli, żółci, różu, fioletu, a nawet głębokiej czerwieni. Kwitnienie lewkonii letniej trwa przy tym długo, bo od czerwca aż do września, a nawet do pierwszych przymrozków.

Lewkonia letnia w ogrodzie

Ze względu na swoje długie i obfite kwitnienie lewkonia letnia będzie prawdziwą gwiazdą na rabacie. Najlepiej prezentuje się posadzona w większych grupach lub w towarzystwie innych letnich kwiatów, np. floksów czy liliowców. Nadaje się także na obrzeża rabat, a nawet na skalniaki.

Można ją uprawiać zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach, również w donicach na balkonie. Doskonale nadaje się na kwiat cięty i stanowi efektowny dodatek do wazonu oraz bukietów.

Do walorów lewkonii letniej należy — podobnie jak w przypadku spokrewnionej z nią maciejki — intensywny, słodki zapach, który zachwyca nutami wanilii, cynamonu i goździków.

Lewkonia letnia zachwyca kolorami kwiatów, fot. Adobe Stock, andreaobzerova

Jak uprawiać lewkonię letnią?

Lewkonia letnia uprawiana jest jako roślina jednoroczna, chociaż niekiedy zimuje się ją w pojemnikach, przenosząc do chłodnego pomieszczenia.

Preferuje stanowisko dobrze nasłonecznione oraz żyzną i przepuszczaną glebę. Wymaga regularnego podlewania i nawożenia dla obfitego kwitnienia.

Sadzonki lewkonii letniej najlepiej umieszczać w gruncie po przymrozkach, najlepiej w maju, by zakwitła w tym samym sezonie.

