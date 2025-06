Choć uznawany za trawę ozdobną, trzcinnik ostrokwiatowy zaliczany jest do rodziny bylin. Szczególnie efektowna jest odmiana ‘Karl Foerster’, która tworzy zwarte, pionowe kępy z wąskich, zielonych liści. Jej kwiatowe kłosy przebarwiają się w ciągu roku, dzięki czemu roślina może być ozdobą aż do zimy.

Jak wygląda trzcinnik ostrokwiatowy?

Trzcinnik ostrokwiatowy to wysoka, kępiasta bylina i przy tym trawa ozdobna o wyprostowanym, strzelistym pokroju. Najczęściej uprawiana odmiana ‘Karl Foerster’ może mieć ok. 150 cm wysokości (wraz z kwiatostanami), przy czym same liście zwykle nie przekraczają 60 cm. Są one wąskie, długie i jasnozielone, tworzą gęstą, pionową kępę, która nie pokłada się ani nie rozłazi na boki, dlatego trzcinnik wygląda bardzo schludnie przez cały sezon.

Z kolei kwiatostany przypominają smukłe, delikatne kłosy. Początkowo mają zielono-purpurowy odcień, a z czasem stają się słomkowo-złote lub beżowe. Pojawiają się wczesnym latem (w czerwcu i lipcu) i utrzymują aż do zimy, często jeszcze długo po pierwszych przymrozkach. Trzcinnik pięknie wygląda o każdej porze roku, nawet w okresie mrozów, gdy zaschnięte kłosy i liście pokrywa szron lub śnieg.

Gdzie posadzić trzcinnik?

Dzięki smukłej sylwetce i pionowemu wzrostowi trzcinnik możesz sadzić niemal wszędzie. Nie zajmuje dużo miejsca, więc będzie doskonałym wyborem do małych ogrodów. Pięknie prezentuje się także przy ścieżkach lub jako tło dla bylin. Możesz go także sadzić w dużych donicach na tarasach i balkonach. Lubi towarzystwo innych bylin i traw ozdobnych i zwykle z żadną nie konkuruje o składniki odżywcze.

Trzcinnik ostrokwiatowy to bardzo odporna i wytrzymała bylina, która doskonale sprawdzi się w małym ogrodzie, fot. Adobe Stock, Marc

Trzcinnik ostrokwiatowy: uprawa i pielęgnacja

Trzcinnik najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, choć toleruje też lekki półcień. Im więcej światła, tym lepszy pokrój i bardziej efektowne kwitnienie. Gleba powinna być umiarkowanie żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna - trawa źle znosi zastoje wody, ale długotrwała susza również może osłabić jej wygląd.

Najlepiej sadzić go wiosną lub wczesną jesienią. Roślina całkiem szybko się przyjmuje i nie potrzebuje intensywnej pielęgnacji. W sezonie wystarczy okazjonalne podlewanie w czasie upałów oraz usuwanie chwastów w pierwszym roku po posadzeniu. Wczesną wiosną, zanim ruszy wegetacja, należy ściąć zaschnięte źdźbła tuż przy ziemi - wiosenne przycinanie traw ozdobnych pobudza je do wypuszczenia nowych liści efektywniejszego kwitnienia. Trzcinnik jest całkowicie mrozoodporny i nie wymaga okrywania na zimę.

