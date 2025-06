Ubiorek wieczniezielony (łac. Iberis sempervirens) to niska, dorastająca do ok. 30 cm bylina z rodziny kapustowatych. Uprawiana jest często jako roślina ozdobna na rabatach i balkonach. Sprawdź, dlaczego ubiorek warty jest posadzenia oraz jak go pielęgnować.

Ubiorek wieczniezielony w ogrodzie – zalety

Ubiorek nie tylko uroczo wygląda. Ma wiele zalet, które z pewnością zachęcą niejedną osobę do posadzenia tej byliny:

jest rośliną zimozieloną, nie gubi liści i zdobi otoczenie przez cały rok,

i zdobi otoczenie przez cały rok, ma rozłożysty i gęsty pokrój, dlatego tworzy efektowny „dywan” w ogrodzie,

w ogrodzie, ma szerokie zastosowanie ze względu na małe wymagania,

ze względu na małe wymagania, hamuje rozwój chwastów , co jest zasługą zwartego i gęstego pokroju,

, co jest zasługą zwartego i gęstego pokroju, ubiorek jest odporny na suszę,

jest łatwy w uprawie ,

, dobrze znosi przycinanie,

przyciąga motyle i inne owady zapylające,

wcześnie kwitnie: od wiosny do lata.

Ubiorek to idealna bylina dla początkujących, ponieważ nie ma dużych wymagań, szybko się rozrasta i dobrze odpowiada na przycinanie.

Ubiorek rośnie nisko i gęsto, tworząc kwiatowe poduchy w ogrodzie, fot. Getty Images, mychadre77

Jakie wymagania ma ubiorek wieczniezielony? Gleba i stanowisko

Wybór podłoża jest najważniejszy w uprawie ubiorka. Roślina preferuje ziemię przepuszczalną, niezbyt wilgotną o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Poradzi sobie również w ubogiej i suchej glebie, jednak może wówczas kwitnąć mniej intensywnie. Miejsce powinno być słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatru.

Ubiorek jest byliną zimującą w gruncie. Nigdy nie gubi liści, dlatego ładnie wygląda również w czasie chłodnych miesięcy. Rośliny posadzone w donicach powinny być osłonięte przed mrozem.

Jak i gdzie sadzić ubiorka w ogrodzie?

Najlepiej użyć gotowych sadzonek. Umieść je w umiarkowanie żyznej i lekkiej glebie. Jeżeli ziemia jest ciężka, zrób dobry drenaż, np. wsypując trochę żwiru do dołków przed posadzeniem.

Odstępy między roślinami podczas sadzenia powinny wynosić 30-40 cm. Taka odległość gwarantuje, że poszczególne sadzonki ubiorka nie będą sobie przeszkadzać we wzroście, a jednocześnie stworzą udaną kompozycję. Jest to roślina, która szybko się rozrasta.

Gdzie ją sadzić? Ubiorek ze względu na swój wygląd i nieduże wymagania ma szerokie zastosowanie w ogrodzie. Sprawdzi się jako roślina ozdobna na rabatach, skalniakach, murkach. Rośnie też z powodzeniem w donicach. Przede wszystkim jest jednak udanym wyborem na roślinę okrywową.

Jak dbać o ubiorek wieczniezielony? Podlewanie i przycinanie

Ubiorek posiada cechy które, sprawiają, że jest rośliną odporną na okresy suszy. To np. dobrze rozwinięty system korzeniowy i gęsty pokrój, który chroni ziemię przed nadmiernym wysychaniem. Podlewaj ubiorka w czasie upałów, ale w umiarkowanej ilości.

Ważnym elementem dbania o tę bylinę jest jej przycinanie. Skracaj o 1/3 długości pędy po okresie kwitnienia. Zabieg wykonuj co roku. Raz na kilka lat możesz wykonać silne przycinanie, które odświeży całą roślinę.

Roślinę przed i w czasie kwitnienia możesz nawozić kompostem lub nawozem wieloskładnikowym przeznaczonym do roślin kwitnących. Odżywka sprawi, że ubiorek będzie miał więcej kwiatów i stanie się odporniejszy.

