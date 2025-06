Dyptam może zapalonym (nomen omen) Potterheadom skojarzyć się z fragmentem przygód Harry'ego Pottera, w którym to esencja dyptama wykorzystywana jest do wyleczenia rozległych i bolesnych ran. W rzeczywistości faktycznie może mieć on właściwości lecznicze, ale ze względu na swoją potencjalną toksyczność rzadko jest wykorzystywany w tym celu. "Gorejący krzew" w ogrodzie brzmi fantastycznie, ale warto zachować ostrożność.

Dlaczego dyptam to "krzew Mojżesza"?

Dyptam swoją potoczną nazwę zawdzięcza biblijnej opowieści o Mojżeszu i płonącym (gorejącym) krzewie nie bez powodu. W upalne, bezwietrzne dni wokół dyptamu może unosić się niewidzialna mgiełka eterycznych olejków, które pod wpływem bardzo ciepłego powietrza lub ognia (np. odpalonej w pobliżu zapalniczki) mogą zapalić się błyskawicznym płomykiem, nie uszkadzając przy tym rośliny.

Ponadto wszystkie części rośliny zawierają substancje fotouczulające (furanokumaryny). Podczas upałów przy kontakcie ze skórą i ekspozycji na słońce mogą one powodować podrażnienia lub poparzenia.

Jak wygląda dyptam jesionolistny?

Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus) to efektowna bylina, która swoim wyglądem może przypominać niewielki krzew. Dorasta zwykle do 60-100 cm wysokości i tworzy wyprostowane, sztywne pędy, na których osadzone są pierzaste liście, przypominające te u jesionu, stąd jego nazwa.

Największą ozdobą dyptamu są jednak jego okazałe, motylkowate kwiaty, które pojawiają się od maja do lipca. Kwiaty zebrane są w luźne, wzniesione grona, najczęściej w kolorze różowym, ale spotyka się też odmiany białe. Każdy kwiat składa się z pięciu płatków i długich, wyraźnie wystających "pręcików".

Roślina wydziela intensywny, cytrusowo-ziołowy zapach, zwłaszcza w ciepłe dni - to właśnie on, a raczej olejki eteryczne, odpowiadają za tę "płonącą" właściwość.

Dyptam jesionolistny wygląda pięknie, ale może naprawdę mocno poparzyć skórę, fot. Adobe Stock, Katarzyna

Dyptam jesionolistny: uprawa i pielęgnacja

Dyptam jest byliną łatwą w uprawie. Najlepiej rośnie na stanowiskach ciepłych, słonecznych i osłoniętych od wiatru. Preferuje gleby przepuszczalne, wapienne lub lekko zasadowe, niezbyt wilgotne. To bylina bardzo odporna na suszę. Nie znosi za to przesadzania, dlatego warto od razu wybrać dla niej miejsce docelowe. Raz posadzony, dyptam może rosnąć w jednym miejscu przez wiele lat, tworząc wysokie kępy.

Bylina nie wymaga częstych zabiegów pielęgnacyjnych - nie trzeba jej ani nawozić, ani przycinać. Wiosną wystarczy usunąć zeszłoroczne pędy. Podczas upałów koniecznie musisz pielęgnować go w rękawicach i unikać dotykania podczas największego nasłonecznienia.

W ten sposób unikniesz poparzeń. Pamiętaj też, że kontaktu z dyptamem nie powinny mieć dzieci i zwierzęta. W takim wypadku lepiej do ogrodu wybrać inne ciekawe byliny.

