Uczep to zdecydowanie myląca nazwa dla tej rośliny, gdyż na myśl przywodzi raczej mało atrakcyjny chwast niż kwitnącą ozdobną bylinę. A jednak. Jej intensywnie pomarańczowe i żółte kwiaty dodadzą uroku każdemu balkonowi i każdej altance, tchną w nie radość i życie. Sprawdź, dlaczego warto posadzić uczep i jak o niego dbać.

Czym jest uczep? Zalety posadzenia go w ogrodzie

Uczep, nazywany inaczej bidens, jest jednoroczną byliną z rodziny astrowatych tworzącą żółte lub pomarańczowe okrągłe kwiaty. Istnieją różne gatunki tej rośliny, które rosną naturalnie na wilgotnych obszarach, w rowach i nad rzekami, jednak w ogrodach najczęściej spotyka się uczep rózgowaty (łac. Bidens ferulifolia).

Roślinę nazywa się potocznie „złotym deszczem” ze względu na bujne kwitnienie, kolor kwiatów i opadające pędy, które wraz z kwiatami przypominają złote krople deszczu.

Warto posadzić tę roślinę na balkonie lub w ogrodzie nie tylko ze względu na piękną prezencję, ale również bardzo długie kwitnienie trwające od maja aż do jesiennych przymrozków.

Co ciekawe, uczep trójlistkowy jest stosowany w ziołolecznictwie. Surowcem o działaniu korzystnym dla zdrowia – moczopędnym i napotnym – są liście i kwiaty. Przyrządza się z nich napar i m.in. przemywa skórę.

Duża tolerancja na suszę oraz bardzo ofite kwitnienie wyróżniają uczep, fot. Adobe Stock, Tanya

Uczep a pelargonia

Roślina jest dobrą alternatywą, jeżeli znudziły ci się inne kwiaty balkonowe, np. bardzo popularne pelargonie. Bylina ta lepiej toleruje suszę, intensywniej kwitnie, jest też bardziej odporna od pelargonii na deszcze, a jednocześnie wygląda bardzo ozdobnie.

Jakie wymagania ma uczep?

Uczep pochodzi z ciepłych regionów Ameryki Południowej, dlatego jest to bylina odporna na upały i krótkotrwały niedobór wody. Dlatego sprawdzi się idealnie na słoneczne balkony i rabaty.

Optymalne warunki dla uczepu rózgowatego to:

gleba : uczep nie ma wysokich wymagań co do gleby, ale warto pamiętać, że najlepiej rośnie na podłożu żyznym próchniczym i umiarkowanie wilgotnym (do donic można nasypać uniwersalną ziemię dla roślin balkonowych); bylina jest tolerancyjna na pełen zakres pH gleby,

: uczep nie ma wysokich wymagań co do gleby, ale warto pamiętać, że najlepiej rośnie na podłożu żyznym próchniczym i umiarkowanie wilgotnym (do donic można nasypać uniwersalną ziemię dla roślin balkonowych); bylina jest tolerancyjna na pełen zakres pH gleby, stanowisko: preferuje miejsca ciepłe i słoneczne (ewentualnie półcień); dobrze, aby kwiaty były osłonięte od wiatru.

Choć uczep jest mało wymagający, to jednak spełnienie tych warunków gwarantuje bardziej obfite i długie kwitnienie, a także większą odporność na choroby roślin.

Uczep to idealna bylina dla początkujących. Nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jeśli ma być efektowną ozdobą balkonu, to warto jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Nawożenie to ważny element dbania o rośliny. Chociaż uczep dobrze radzi sobie bez specjalnego traktowania, to jednak warto przez cały okres kwitnienia co 2-3 tygodnie stosować nawóz przeznaczony do ozdobnych roślin balkonowych lub kwitnących.

Uczep potrafi przetrwać niezbyt długie okresy suszy. W przypadku gdy upały się przedłużają, wymaga nawadniania kilka razy w tygodniu.

W przypadku uprawy uczepu w donicach pamiętaj o warstwie drenażu na dnie pojemników. Umieść w nich około 3 cm keramzytu. Do ziemi dodaj włókna kokosowe i hydrożel, które utrzymają wilgotność.

