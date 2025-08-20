Niecierpek nowogwinejski to roślina, która w ostatnich latach powróciła na balkony i tarasy miłośników kwiatów. W naturalnych warunkach jest byliną, ale w naszych warunkach klimatycznych przyjmuje cechy rośliny jednorocznej. Możesz jednak próbować ją przezimować, jeśli w ciągu roku uprawiasz ją na balkonie w donicy lub skrzyni.

Reklama

Jak wygląda niecierpek nowogwinejski?

Niecierpek nowogwinejski to roślina o zwartej budowie, zwykle ma ok. 30-40 cm wysokości. Jego pędy są zielone i "mięsiste", a liście owalne i mocno zielone. Największą ozdobą niecierpka są kwiaty w różnych odcieniach fioletu: od jasnego lawendowego po intensywny, niemal purpurowy. Zdarzają się także odmiany różowe albo dwubarwne. Kwiaty mają kształt gwiazdek i może pojawić się ich nawet kilkanaście na jednym pędzie. W ten sposób powstaje efektowny, dekoracyjny dywan kwiatowy.

Niecierpek nowogwinejski świetnie sprawdza się w skrzynkach balkonowych, pojemnikach czy wiszących koszach. Jego kompaktowy pokrój pozwala na tworzenie zwartych kompozycji, które długo zachowują estetyczny wygląd.

Niecierpek nowogwinejski kwitnie od wiosny aż do późnej jesieni, fot. Adobe Stock, SNAB

Uprawa i pielęgnacja niecierpka nowogwinejskiego

Niecierpek najlepiej rośnie w miejscu półcienistym - nie lubi bezpośredniego, ostrego słońca, które może przypalać liście i kwiaty. Półcień pozwala roślinie zachować intensywny kolor kwiatów i bujny pokrój. Idealnie sprawdza się na balkonach wschodnich lub zachodnich, gdzie otrzymuje poranne lub popołudniowe słońce, ale jest osłonięty od gorących godzin południowych.

Roślina wymaga regularnego podlewania, najlepiej robić to rano lub wieczorem. Pamiętaj, aby unikać przelewania, bo niecierpek nie lubi zastojów wody. Co 2-3 tygodnie stosuj nawóz dla roślin kwitnących (najlepszy będzie ten w płynie), aby zapewnić długotrwałe kwitnienie i zdrowe liście.

Miej też na uwadze, że niecierpek nowogwinejski może być atakowany przez mszyce lub przędziorki, szczególnie w ciepłe, suche dni. Obserwuj więc go regularnie i miej zawsze pod ręką preparaty owadobójcze, aby w razie czegoś szybko zareagować. Możesz też sięgać po domowe sposoby na mszyce lub inne szkodniki - niecierpek dobrze na nie reaguje.

Czytaj także: