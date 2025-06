Cynia zwana też jakobinką to roślina (bylina lub półkrzew) z rodziny astrowatych sięgająca od ok. 10 cm do nawet 2 m wysokości – w zależności od gatunku (a jest ich ponad 20). Jest łatwa w uprawie i nie ma wielkich wymagań glebowych. Ale co najważniejsze, jej okazałe kwiaty są ozdobą każdego ogrodu.

Cynia w ogrodzie – ozdoba bez wielkich wymagań

Cynia doskonale radzi sobie w miejscach suchych i mocno nasłonecznionych, dlatego gdy ją posadzisz, będzie cieszyć oczy nawet w okresach upałów i niskiej wilgotności. Jeżeli trafi do półcienia, też sobie poradzi.

Najczęściej w naszym regionie uprawia się ją jako roślinę jednoroczną, ale są też gatunki wieloletnie (odporne na łagodny mróz). Cynia nie ma wielkich wymagań glebowych. Najlepiej rośnie w ziemi przepuszczalnej, lecz żyznej o różnym pH.

To, co wyróżnia cynię, to przepiękne efektowne kwiaty, urzekające różnorodnością barw: od łagodnych pasteli po intensywne soczyste kolory. Kwitnie od końca czerwca nawet do listopada.

Najpiękniejsze ozdobne odmiany cynii do ogrodu to m.in.:

cynia wytworna,

cynia chryzantemowa,

cynia daliowa,

cynia karłowa liliput,

cynia pomponowa wielkokwiatowa.

Cynie dodają uroku rabatom i tam się świetnie odnajdą, ale można też włożyć je jako kwiaty cięte do wazonu.

Optymalne warunki dla cynii

Cynie kochają słońce. Nic dziwnego, w końcu pochodzą z ciepłych obszarów Ameryki Południowej. Jest ono im niezbędne do wydawania wielobarwnych kwiatów. Zapewnienie roślinie właściwego stanowiska, gleby i zabiegów pielęgnacyjnych sprawi, że cynia będzie najpiękniejszą dekoracją otoczenia.

Optymalne warunki dla cynii w ogrodzie:

Gleba : żyzna i przepuszczalna gleby o różnym pH: od kwaśnego po zasadowe.

: żyzna i przepuszczalna gleby o różnym pH: od kwaśnego po zasadowe. Stanowisko : słoneczne miejsca lub półcień; źle rosną w cieniu.

: słoneczne miejsca lub półcień; źle rosną w cieniu. Podlewanie : dzięki głębokiemu i rozbudowanemu systemowi korzeniowemu cynia jest dość odporna na suszę, jednak w okresach długotrwałych upałów warto ją podlewać przy ziemi.

: dzięki głębokiemu i rozbudowanemu systemowi korzeniowemu cynia jest dość odporna na suszę, jednak w okresach długotrwałych upałów warto ją podlewać przy ziemi. Nawożenie : nie jest konieczne, ale można zastosować na wiosnę uniwersalny nawóz, a w okresie kwitnienia nawóz do roślin kwitnących; polecane są też nawozy organiczne, takie jak obornik lub kompost.

: nie jest konieczne, ale można zastosować na wiosnę uniwersalny nawóz, a w okresie kwitnienia nawóz do roślin kwitnących; polecane są też nawozy organiczne, takie jak obornik lub kompost. Przycinanie: należy przycinać przekwitłe kwiaty, wtedy roślina będzie tworzyć nowe pąki i dłużej kwitnąć.

Kwiaty cynii to ozdoba każdego ogrodu, fot. Adobe Stock, unverdorbenjr

Kiedy siać i sadzić cynię w ogrodzie?

Cynie nie są bylinami zimującymi w gruncie, podobnie jak ich nasiona, dlatego, aby cieszyć się imponującymi kwiatami latem, trzeba wysiać je nie wcześniej niż w drugiej połowie maja. Chodzi o to, by uniknąć przymrozków.

Jeżeli zależy nam na dłuższym kwitnieniu, możemy wybrać wcześniejszą uprawę z rozsady, która polega na wysianiu roślin np. na parapecie.

Nasiona cynii wysiewa się w odstępach około 15 cm, ponieważ umieszczenie ich zbyt gęsto powoduje, że kwiaty konkurują ze sobą o składniki odżywcze.

