Choć ogrody zwykle kojarzą się z pastelami, żółciami i intensywną zielenią, coraz więcej osób sięga po rośliny o niecodziennych, ciemnych barwach. Czarne kwiaty – a w rzeczywistości bardzo ciemne odcienie purpury, bordo czy fioletu – nadają rabatom wyjątkowego charakteru. Dobrze dobrane odmiany potrafią stworzyć niezwykle efektowną, niemal dramatyczną kompozycję.

Czarne bratki już nikogo nie zaskakują. Jednak wśród pozostałych propozycji wyróżniają się trzy byliny, które bez wahania można nazwać królowymi mrocznego ogrodu: mak ogrodowy „Black Peony”, orlik „Black Barlow” i irys „Black Dragon”. Wszystkie przyciągają uwagę zarówno nietypową barwą, jak i piękną formą kwiatów i należą do bylin dla początkujących.

Warto wiedzieć, że „czarne kwiaty” wyglądają jakby były czarne, gdy są w cieniu i ogląda się je z dystansu. Oglądane w słońcu, zwłaszcza z bliska, ujawniają, że nie są idealnie czarne (co widać na naszych zdjęciach).

Mak ogrodowy „Black Peony”

Mak ogrodowy „Black Peony” to szalenie efektowna odmian maku. Jego duże, pełne kwiaty w głębokim odcieniu burgundu wpadającego niemal w czerń przypominają puszyste pompony i osiągają nawet 10–12 cm średnicy. Kwiaty osadzone są na sztywnych, wysokich łodygach, które mogą dorastać do 80–100 cm. Pojawiają się w czerwcu i utrzymują się przez kilka tygodni.

Mak najlepiej rośnie w miejscu słonecznym, na lekkiej, przepuszczalnej glebie. Nie lubi nadmiaru wilgoci, dlatego nie należy go sadzić na ciężkich, podmokłych stanowiskach. Wysiewa się go wczesną wiosną lub późnym latem bezpośrednio do gruntu, bo nie znosi przesadzania.

Mak nie wymaga szczególnej pielęgnacji – warto jedynie usuwać przekwitnięte kwiaty i w razie potrzeby podeprzeć wysokie pędy.

Mak ogrodowy Black Peony, fot. Adobe Stock, Flower_Garden

Orlik pospolity „Black Barlow”

Orlik pospolity „Black Barlow” to odmiana o wyjątkowo eleganckim wyglądzie. Jej pełne, wielowarstwowe kwiaty przypominają małe gwiazdy lub rozety, a ich ciemnofioletowy, prawie czarny kolor pięknie kontrastuje z zielenią liści. Kwiaty pojawiają się od maja do czerwca i unoszą się nad kępą pierzastych liści na delikatnych łodygach dorastających do 60–70 cm.

Orlik lubi stanowiska półcieniste lub lekko nasłonecznione, a gleba powinna być umiarkowanie wilgotna i próchnicza. Można go siać z nasion (na jesieni lub wczesną wiosną), ale też rozmnażać przez podział po kwitnieniu. To roślina łatwa w uprawie, samoczynnie się rozsiewa, więc z czasem może utworzyć większe grupy.

Nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych – wystarczy regularne podlewanie i usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

Orlik Black Barlow, fot. Adobe Stock, magicbones

Irys „Black Dragon”

Irys „Black Dragon” (na zdjęciu tytułowym) to propozycja dla tych, którzy szukają wyrazistego akcentu w ogrodzie. Jego wyrafinowane kwiaty o jedwabistych, niemal czarnych płatkach z lekkim połyskiem wyglądają niezwykle szlachetnie. Kwitnie w maju i czerwcu, a jego kwiaty osiągają nawet 12 cm średnicy.

Najlepiej rośnie na słonecznym stanowisku, w glebie żyznej i dobrze zdrenowanej. Kłącza irysa sadzi się płytko, tak by ich górna część wystawała ponad ziemię – najkorzystniej we wrześniu. Rośliny nie powinno się jej sadzić zbyt gęsto.

Irysy warto nawozić wczesną wiosną nawozem fosforowo-potasowym i chronić przed nadmiarem wilgoci, który może powodować gnicie kłączy.

Gdzie sadzić czarne kwiaty i z czym je łączyć?

Czarne lub bardzo ciemne kwiaty najlepiej prezentują się na tle jasnych roślin lub w otoczeniu srebrzystych liści. Doskonale kontrastują z bielą (np. jastrunami, czosnkiem ozdobnym), różem (łubin, szałwia omszona) czy pastelowymi odmianami róż.

Świetnie wyglądają też w zestawieniu z trawami ozdobnymi i bylinami o niebieskawym lub szarym ulistnieniu – np. szałwią, kostrzewą czy czyśćcem. Warto sadzić je na pierwszym planie rabat by w pełni wyeksponować ich urodę, a także w ogrodach w stylu romantycznym, naturalistycznym czy vintage.

