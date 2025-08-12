Sierpień to nie tylko czas zbiorów, ale również idealny moment na wysiew niektórych gatunków warzyw liściowych. W chłodniejsze dni kiełkują one bez problemu, a mniejsza presja chorób i szkodników sprzyja zdrowemu wzrostowi. Jeśli posiejesz je teraz, zdążysz nacieszyć się świeżymi liśćmi zanim nadejdą pierwsze przymrozki.

Co można siać w sierpniu: koper

Koper ogrodowy najlepiej w sierpniu wysiać wprost do gruntu lub dużej donicy. Wybierz dla niego miejsce dobrze nasłonecznione przez większość dnia. Nasiona wysiewaj rzutowo lub w rzędach co 20-25 cm. Koper nie potrzebuje dużo czasu, aby wzejść, zwłaszcza jeśli ma sporo słońca. Pierwsze listki możesz ścinać już po 3-4 tygodniach. Będą doskonałym dodatkiem do ziemniaków, ryb, sosów czy jesiennych przetworów.

Co można siać w sierpniu: szpinak

Szpinak najlepiej rośnie w chłodniejszej pogodzie, więc sierpniowy wysiew jest dla niego idealny. Nasiona umieszczaj w rzędach co 20-25 cm, przykrywając całość cienką warstwą ziemi. Podlewaj regularnie, ale unikaj zalewania roślin, bo szpinak źle znosi zastoje wody. Pierwsze liście zbierzesz już po 4-5 tygodniach. Świetnie nadają się do sałatek, zup, farszów czy zielonych koktajli.

Co można siać w sierpniu: sałata masłowa

Sałatę masłową możesz wysiać nawet w drugiej połowie sierpnia. Wysiewaj nasiona wprost do gruntu lub skrzynki balkonowej. Zachowaj rozstaw 25-30 cm między roślinami. Ważne, by gleba była lekka, próchniczna i stale lekko wilgotna. Główki sałaty masłowej będą gotowe po około 6-8 tygodniach. Liście możesz też zbierać wcześniej, obrywając je stopniowo do sałatek i kanapek.

Jak przygotować grządki pod sierpniowy wysiew?

Gleba pod sierpniowy wysiew nie wymaga tylu kroków, co wiosenne przekopywanie grządek, niemniej jednak warto zrobić kilka rzeczy, aby warzywa lepiej i szybciej się przyjęły.

Przede wszystkim dokładnie spulchnij ziemię na głębokość około 20 cm, usuwając chwasty i resztki poprzednich roślin. Warto dodać do podłoża kompost lub dobrze rozłożony obornik, by wzbogacić glebę w składniki odżywcze, które wspomogą szybki wzrost roślin. Po wyrównaniu grządki delikatnie ją podlej, aby ziemia była lekko wilgotna - to ważne, bo sucha gleba utrudnia kiełkowanie nasion. Jeśli ziemia jest ciężka i gliniasta, możesz wymieszać ją z piaskiem, aby poprawić drenaż i napowietrzenie.

Nasiona nie powinny być zbyt głęboko, zwykle wystarczy przykryć je cienką warstwą ziemi (ok. 1-2 cm). Po siewie ponownie delikatnie podlej całość i utrzymuj wilgotność przez pierwsze dni.

