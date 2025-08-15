Przycinanie wiśni po zbiorach to kluczowy etap pielęgnacji, który decyduje o kondycji drzewa i jakości plonów w przyszłym sezonie. Dzięki odpowiednio przeprowadzonym cięciom poprawisz cyrkulację powietrza w koronie, zapobiegniesz chorobom i pobudzisz rozwój nowych pędów. Ważne jest, aby zabieg wykonać w odpowiednim czasie i właściwą techniką.

Reklama

Kiedy przycinać wiśnie po zbiorach?

Najlepszy moment na cięcie to późne lato lub wczesna jesień, tuż po zakończeniu zbiorów. Wtedy drzewo ma jeszcze czas na regenerację przed zimą. Unikaj przycinania w okresach mrozów i dużych upałów, ponieważ może to osłabić roślinę.

Dlaczego to ważne? Przycinanie w odpowiednim czasie pozwala roślinie skoncentrować energię na wzmacnianiu pędów i przygotowaniu się do spoczynku zimowego. Zbyt wczesne cięcie może wywołać niepożądany wzrost młodych pędów, które nie zdążą zdrewnieć i mogą przemarznąć w sezonie zimowym. Dodatkowo drzewko może być wówczas bardziej narażone na ataki szkodników.

Przycinanie wiśni po zbiorach wpływa na zdrowie rośliny i zapewnia obfitość plonów w kolejnym sezonie, fot. Adobe Stock, indyedge

Jak prawidłowo przycinać wiśnie?

Podstawową zasadą jest usunięcie suchych, uszkodzonych oraz krzyżujących się gałęzi. Dzięki temu poprawisz dostęp światła i powietrza do wnętrza korony, co znacząco zmniejszy ryzyko chorób grzybowych i ułatwi równomierne dojrzewanie owoców w kolejnym sezonie. Warto też wyciąć pędy rosnące pionowo do góry (tzw. wilki), ponieważ nie owocują, a jedynie zagęszczają niepotrzebnie koronę, ograniczając dostęp do światła.

Używaj zawsze ostrych, czystych narzędzi - sekatorów ręcznych do cieńszych gałęzi oraz piłek ogrodniczych do grubszych konarów. Przed rozpoczęciem pracy warto je dobrze zdezynfekować, aby nie przenosić patogenów. Cięcie wykonuj pod kątem, tuż nad zdrowym pąkiem skierowanym na zewnątrz korony. W ten sposób nowe pędy będą rosły na zewnątrz, co ułatwi ich pielęgnację i poprawi ogólny kształt drzewa.

Po przycięciu koniecznie zabezpiecz miejsca cięć maścią ogrodniczą lub specjalnym preparatem, aby chronić rany przed infekcjami i nadmiernym wysychaniem. Warto też usunąć chwasty z okolicy pnia, spulchnić glebę i zastosować lekki nawóz potasowo-fosforowy, który wspomoże regenerację rośliny przed zimą. Dzięki temu wiśnia szybciej się zregeneruje i będzie w doskonałej kondycji na następny sezon owocowania.

Czytaj także: