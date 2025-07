Składniki kuchenne doskonale sprawdzają się jako składniki nawozów do roślin, zarówno ogrodowych, jak i doniczkowych. Zawarte w nich składniki odżywcze to nie tylko niezbędne elementy zdrowej diety, ale także substancje niezbędne do rozwoju roślin.

O ile niektóre produkty kuchenne, takie jak drożdże czy fusy z kawy stanowią popularne składniki domowych odżywek, to warto też wypróbować bardziej nietypowe receptury, czego przykładem jest nawóz do petunii z kakao.

Jak działa nawóz do petunii z kakao?

Kakao nie jest produktem typowo kojarzącym się z procesem nawożenia roślin, ale wystarczy tylko bliżej przyjrzeć się jego zawartości, by przekonać się, że może stanowić doskonałą odżywkę do ogrodu i nie tylko.

W składzie kakao znajdują się cenne pierwiastki, które mają korzystny wpływ na rozwój roślin. Zawiera ono m.in. potas wspomagający proces kwitnienia, a także wapń poprawiający strukturę podłoża. Jest to także produkt bogaty w magnez, dzięki któremu roślina wytwarza mocny system korzeniowy, a w rezultacie lepiej przyswaja składniki odżywcze zawarte w glebie.

Oprócz tego zawarte w kakako kwasy delikatnie obniżają pH gleby i zakwaszają ją, a petunie preferują podłoże o lekko kwaśnym odczynie i właśnie w takim środowisku obficie kwitną.

Jak przygotować nawóz do petunii?

Do przygotowania nawozu do petunii należy przygotować odpowiednie kakao. Musi to być w pełni naturalny produkt pozbawiony sztucznych aromatów, cukru czy substancji słodzących bądź konserwujących. Nie należy do tego celu używać napojów kakaowych, idealnie sprawdzi się za to kakao w proszku.

Ważne jest także zachowanie odpowiedniej proporcji — kakao nie może być za dużo, ponieważ grozi to przenawożeniem roślin. Idealny stosunek to łyżeczka sproszkowanego kakao na 1 litr ciepłej wody. Całość dokładnie wymieszaj i odstaw na godzinę lub dwie, aż mieszanina osiągnie temperaturę pokojową. Przed zastosowaniem można dodatkowo przecedzić roztwór, by pozbyć się osadu.

Gotowy nawóz wykorzystaj do podlewania dojrzałych roślin nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Do nawożenia nadają się także fusy z kakao (pozostałości po napoju z naturalnego, niesłodzonego kakao), a także kakaowe łuski, które znakomicie wzbogacają glebę.

Nawóz do petunii z kakao odżywia roślinę, fot. Adobe Stock, OLENA

Inne domowe nawozy do petunii

Petunie wyjątkowo „lubią” kuchenne składniki, bo dostarczają im energii, witamin i składników odżywczych. W uprawie tych roślin można z powodzeniem stosować np. przetwory mleczne. Nawóz do petunii z kefiru nie tylko dostarcza im cennych mikroelementów, ale też wzbogaca glebę w bakterie prebiotyczne.

Warto pójść o krok dalej i w uprawie petunii wykorzystać odpady kuchenne, które także świetnie nadają się do nawożenia roślin. Przykład? Nawóz do petunii z torebek herbaty pozwala wykorzystać taninę i inne odżywcze substancje, które wspomagają wzrost roślin i pobudzają kwitnienie.

