Strelicja to egzotyczna królowa wśród roślin doniczkowych. Jej pomarańczowe kwiaty przypominają rajskie ptaki i stanowią wyjątkową ozdobę każdego pomieszczenia. Czasem jednak zdarza się, że roślina nie chce kwitnąć. Aby pobudzić ją do zawiązywania nowych pąków, warto przygotować domowy nawóz. Wystarczą odpady kuchenne z sezonowych owoców.

Obierki z papierówek jako nawóz do strelicji

W skórce jabłek zawartych jest najwięcej składników odżywczych. Ten fakt warto wykorzystać nie tylko w codziennej diecie, ale także w uprawie roślin. Latem warto sięgnąć po młode papierówki, ale nadadzą się do tego także inne odmiany jabłek.

Obierki tych owoców są bogate w substancje wspierające wzrost roślin. Obfitują przede wszystkim w fosfor i potas, dzięki którym roślina zawiązuje nowe pąki i obficie kwitnie. To właśnie za sprawą tych składników odżywczych strelicja może zachwycać rajskimi „ptakami”.

Oprócz tego obierki papierówek lub innych jabłek zawierają także wapń wzbogacający glebę i poprawiający jej strukturę oraz magnez i witaminy podnoszące odporność rośliny i wzmacniające system korzeniowy. Zawartość pektyn, cukrów i kwasów organicznych wpływa natomiast korzystnie na podłoże, reguluje jego odczyn i wspiera bytowanie pożytecznych mikroorganizmów.

Jak zrobić nawóz z obierek papierówek

Do przygotowania nawozu do strelicji należy wybrać świeże obierki ze zdrowych owoców. Wystarczy tylko pół szklanki tych odpadków kuchennych, a także 1 litr przegotowanej, letniej wody. Zalej skórki z jabłek i odstaw na 3 doby. Po tym czasie, gdy ruszy proces fermentacji, przecedź płyn i rozcieńcz z wodą w temperaturze pokojowej, zachowując proporcje 1:2, czyli jedna część jabłkowej odżywki na 2 porcje wody.

Rozcieńczony roztwór wykorzystaj do podlewania rośliny. Rób to raz na miesiąc przez cały okres wegetacyjny, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. Ten nawóz możesz zastosować także w uprawie innych roślin doniczkowych, np. skrzydłokwiatu.

Skórki z papierówek można także wykorzystać do zasilenia kompostu lub zastosować bezpośrednio jako dodatek do podłoża w doniczce. W tym celu należy drobno posiekać obierki i przemieszać z glebą.

Nawóz do strelicji z obierek papierówek pobudza kwitnienie, fot. Adobe Stock, jorge

Tym też odżywisz swoją strelicję

W uprawie strelicji warto wykorzystać także domowe odżywki przygotowane z obierek innych owoców. Doskonale sprawdzi się tu zwłaszcza wszechstronny nawóz z banana, który dostarczy strelicji potasu niezbędnego do wytworzenia nowych pąków kwiatowych.

Do nawożenia strelicji można także wykorzystać obierki warzyw, np. ziemniaka, który także obfituje w potas, lub marchewki. Ponadto eliksir zdrowia dla strelicji przygotujesz też z podstawowych składników kuchennych. Dobrze działa np. nawóz z żelatyny, która odżywia roślinę i dostarcza jej białka.

