Zamiokulkas zamiolistny (Zamioculcas zamiifolia), nazywany potocznie żelazną rośliną, jest bardzo wdzięczny w uprawie, ale wymaga cierpliwości. Jego przyrosty są powolne, bo w naturze rośnie w suchych rejonach Afryki i nauczył się oszczędzać energię. Żeby zobaczyć nowe pędy, musisz stworzyć mu możliwie jak najlepsze warunki.

Postaw doniczkę w miejscu jasnym, ale bez bezpośredniego nasłonecznienia. Podlewaj dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce przeschnie — zamiokulkas nie znosi przelania. Używaj lekkiego, dobrze przepuszczalnego podłoża, najlepiej z dodatkiem perlitu albo piasku.

Jeśli roślina spełnia te warunki, a mimo to nie wypuszcza nowych liści, najwyraźniej brakuje jej składników odżywczych. Nawet najbardziej odporne gatunki potrzebują od czasu do czasu wsparcia. Zamiast sięgać po sztuczne nawozy, przygotuj prosty, domowy preparat z pokrzywy.

Napar z pokrzywy to naturalny nawóz

Pokrzywa to jeden z najlepszych naturalnych składników odżywczych, jakie możesz dać swoim roślinom. W formie naparu działa szybko, delikatnie i skutecznie. Jej liście są bogate w azot — podstawowy składnik odpowiedzialny za rozwój części zielonych, czyli liści i pędów.

Dodatkowo pokrzywa zawiera:

żelazo – które wspiera produkcję chlorofilu, odpowiadającego za zielony kolor liści,

krzem – wzmacnia tkanki rośliny i poprawia odporność,

magnez – niezbędny do fotosyntezy,

wapń – który reguluje gospodarkę wodną i wzmacnia korzenie,

potas – który wspiera transport substancji w całej roślinie.

To właśnie dzięki tym składnikom napar z pokrzywy działa jak naturalny "zastrzyk energii" dla zamiokulkasa. Jest przy tym bezpieczniejszy niż gotowe nawozy, bo działa łagodnie i nie powoduje zasolenia podłoża. W przeciwieństwie do popularnej gnojówki napar nie ma też nieprzyjemnego zapachu, więc bez obaw możesz stosować go w domu.

Przygotuj napar z pokrzywy do zamiokulkasa

Co będzie ci potrzebne:

ok. 20–25 g świeżych liści pokrzywy (lub 1 łyżka suszu),

1 litr wrzątku,

słoik lub inne naczynie z pokrywką,

sitko.

Przygotowanie:

Pokrój świeże liście pokrzywy na mniejsze kawałki (możesz użyć nożyczek). Umieść liście w naczyniu i zalej wrzątkiem. Przykryj i odstaw na 12–24 godziny, najlepiej w ciepłe miejsce. Przecedź napar i odstaw, aż całkowicie ostygnie.

Podlewaj zamiokulkasa naparem z pokrzywy raz na 3–4 tygodnie w okresie wzrostu, czyli od marca do września. Zimą zrezygnuj z nawożenia — wtedy roślina przechodzi w stan spoczynku.

Użyj około 100–150 ml naparu na średniej wielkości doniczkę. Nie zwiększaj ilości — zamiokulkas źle znosi nadmiar wody i składników odżywczych. Zadbaj o to, żeby ziemia była lekko wilgotna przed podlaniem naparem (nigdy nie wlewaj go do całkowicie suchego podłoża).

Nie stosuj naparu do zraszania liści — zamiokulkas nie lubi wilgoci na liściach, a napar mógłby zostawić na nich osad.

Nawóz do zamiokulaksa z pokrzywy wzmacnia liście, fot. Adobe Stock, Elena

Po naparze z pokrzywy zamiokulkas odżyje

Zamiokulkas potrzebuje czasu, ale jeśli podasz mu napar z pokrzywy w odpowiednim momencie, pierwsze efekty zauważysz po 3–4 tygodniach. Roślina zacznie wypuszczać nowe liście, które będą:

intensywnie zielone,

jędrne i lśniące,

wyraźnie większe niż poprzednie.

Zauważysz też, że tempo wzrostu rośliny się zwiększy, szczególnie jeśli zadbasz o dobre światło i umiarkowane podlewanie. Pokrzywa poprawia też ogólną kondycję rośliny — wzmacnia odporność na choroby i minimalizuje ryzyko wystąpienia szkodników, takich jak przędziorki czy wciornastki.

Kuchenne odżywki sprawdzą się przy zamiokulkasie

Jeśli nie masz pod ręką pokrzywy, wykorzystaj inne kuchenne produkty, które delikatnie zasilą zamiokulkasa:

Fusy z czarnej kawy (niesłodzone, niearomatyzowane) – poprawiają strukturę gleby i dostarczają azotu. Dodaj 1 łyżkę do ziemi raz w miesiącu.

Woda po gotowaniu warzyw (bez soli) – po ostudzeniu użyj do podlewania raz na 2 tygodnie. Zawiera mikroelementy wypłukane z warzyw.

Wysuszona skórka z banana (zmielona) – dostarcza potasu i fosforu, wspomaga ukorzenianie się i wzrost. Wsyp 1 łyżeczkę do doniczki raz na 6 tygodni.

Woda ryżowa (z gotowania lub płukania ryżu) – zawiera witaminy z grupy B i śladowe minerały, podlej raz na dwa tygodnie.

Rozcieńczony sok z aloesu (1 łyżeczka na 1 szklankę wody) – działa regenerująco, używaj co 3–4 tygodnie.

Dzięki takim naturalnym środkom zadbasz o zdrowie zamiokulkasa i pobudzisz go do wzrostu bez chemii i zbędnych wydatków. Wystarczy odrobina systematyczności i dobrze dobrany nawóz, by zobaczyć spektakularne efekty.

