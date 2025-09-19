Chociaż w ostatnich latach zamiokulkasy i monstery zdominowały parapety w polskich domach, coraz częściej do łask wracają nieco zapomniane gatunki roślin doniczkowych. Należy do nich trzykrotka, która w PRL-u cieszyła się ogromną popularnością. Dzisiaj coraz większym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza trzykrotka Tricolor.

Reklama

Jak wygląda trzykrotka Tricolor?

Trzykrotka to niegdyś popularna roślina doniczkowa, uprawiana ze względu na swoje ozdobne liście, a w przypadku niektórych odmian także kwiaty. Wyróżnia się wiele jej gatunków. Trzykrotka wirginijska obficie kwitnie i nadaje się do uprawy w ogrodzie, natomiast trzykrotka purpurowa zachwyca liśćmi w odcieniach głębokiego fioletu.

Tradycyjnie, zwłaszcza za czasów PRL- u, trzykrotkę uprawiano w doniczkach jako ozdobą roślinę liściastą. Teraz znów wraca na salony, gdzie zachwyca efektownie wybarwionymi liśćmi i płożącymi się pędami. Na popularności zyskuje zwłaszcza odmiana Tricolor należąca do gatunku trzykrotki wężykowatej.

Podobnie jak inne rośliny z tej rodziny, wyróżnia się bogatą kolorystyką liści, które pokryte są fantazyjnymi wzorami. Odmianę Tricolor wyróżnia ich kremowo-różowe wybarwienie, przeplatające się z zielonymi smugami. Pastelowe liście są drobne i gęste, o lancetowatym kształcie. Roślina ma rozłożysty pokrój, a jej pędy dorastające nawet do 1 m długości zwieszają się, tworząc malownicze kaskady.

Trzykrotka Tricolor zachwyca różowymi liśćmi, fot. Adobe Stock, Cilicia

Zasady uprawy trzykrotki Tricolor

Trzykrotka Tricolor preferuje stanowisko jasne, dobrze oświetlone — w takich warunkach jej liście intensywnie się przebarwiają i nabierają różowego odcienia. Nie powinno to być jednak bezpośrednie słońce, a miejsce np. za firanką czy parapet o wschodniej ekspozycji.

Gleba powinna być żyzna, lekka i przepuszczalna, z warstwą drenażu i dodatkiem perlitu lub keramzytu. Roślina dobrze reaguje na nawożenie oraz przycinanie. Wymaga jedynie umiarkowanego podlewania pod korzeń. Źle znosi zraszanie i częste przesadzanie do zbyt dużych doniczek. Nie toleruje także przeciągów.

Ze względu na efektownie zwieszające się, płożące pędy trzykrotki warto ją uprawiać w podwieszanych koszach i pojemnikach lub doniczkach ustawionych np. na półkach czy regałach.

Czytaj także: