Naczelna piękność PRL-u wraca do doniczek. Zakochasz się w kremowych kaskadach liści
Zapomnij o zamiokulkasie i pieniążku. Rośliny z PRL-u wracają na salony w wielkim stylu, a wraz z nimi trzykrotka. Ta odmiana kultowej rośliny doniczkowej zachwyci cię różowym odcieniem liści.
Chociaż w ostatnich latach zamiokulkasy i monstery zdominowały parapety w polskich domach, coraz częściej do łask wracają nieco zapomniane gatunki roślin doniczkowych. Należy do nich trzykrotka, która w PRL-u cieszyła się ogromną popularnością. Dzisiaj coraz większym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza trzykrotka Tricolor.
Jak wygląda trzykrotka Tricolor?
Trzykrotka to niegdyś popularna roślina doniczkowa, uprawiana ze względu na swoje ozdobne liście, a w przypadku niektórych odmian także kwiaty. Wyróżnia się wiele jej gatunków. Trzykrotka wirginijska obficie kwitnie i nadaje się do uprawy w ogrodzie, natomiast trzykrotka purpurowa zachwyca liśćmi w odcieniach głębokiego fioletu.
Tradycyjnie, zwłaszcza za czasów PRL- u, trzykrotkę uprawiano w doniczkach jako ozdobą roślinę liściastą. Teraz znów wraca na salony, gdzie zachwyca efektownie wybarwionymi liśćmi i płożącymi się pędami. Na popularności zyskuje zwłaszcza odmiana Tricolor należąca do gatunku trzykrotki wężykowatej.
Podobnie jak inne rośliny z tej rodziny, wyróżnia się bogatą kolorystyką liści, które pokryte są fantazyjnymi wzorami. Odmianę Tricolor wyróżnia ich kremowo-różowe wybarwienie, przeplatające się z zielonymi smugami. Pastelowe liście są drobne i gęste, o lancetowatym kształcie. Roślina ma rozłożysty pokrój, a jej pędy dorastające nawet do 1 m długości zwieszają się, tworząc malownicze kaskady.
Zasady uprawy trzykrotki Tricolor
Trzykrotka Tricolor preferuje stanowisko jasne, dobrze oświetlone — w takich warunkach jej liście intensywnie się przebarwiają i nabierają różowego odcienia. Nie powinno to być jednak bezpośrednie słońce, a miejsce np. za firanką czy parapet o wschodniej ekspozycji.
Gleba powinna być żyzna, lekka i przepuszczalna, z warstwą drenażu i dodatkiem perlitu lub keramzytu. Roślina dobrze reaguje na nawożenie oraz przycinanie. Wymaga jedynie umiarkowanego podlewania pod korzeń. Źle znosi zraszanie i częste przesadzanie do zbyt dużych doniczek. Nie toleruje także przeciągów.
Ze względu na efektownie zwieszające się, płożące pędy trzykrotki warto ją uprawiać w podwieszanych koszach i pojemnikach lub doniczkach ustawionych np. na półkach czy regałach.
