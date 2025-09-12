Choć powojniki można sadzić praktycznie przez cały sezon, to właśnie wrzesień sprzyja im najbardziej. Ziemia wciąż jest ciepła, wilgoć utrzymuje się dłużej niż latem, a roślina ma kilka miesięcy na wytworzenie silnych korzeni przed nadejściem zimy. Dzięki temu wiosną startuje z przewagą i szybciej wypuszcza pędy obsypane kwiatami.

Dlaczego powojniki warto sadzić jesienią?

Jesienią, szczególnie wczesną, a więc we wrześniu i w pierwszych dniach października, warunki do ukorzenienia roślin są idealne. Ziemia nie jest już przesuszona, a temperatura sprzyja rozrostowi systemu korzeniowego i wzrostowi pędów. Powojniki posadzone we wrześniu mają więc znacznie większe szanse na bujny rozwój wiosną.

Rośliny sadzone jesienią nie tracą energii na tworzenie nowych pędów od razu po posadzeniu. Skupiają się na korzeniach, co w efekcie daje silniejsze i zdrowsze pnącza.

Gdzie najlepiej sadzić powojniki, aby odbiły wiosną?

Powojniki lubią miejsca słoneczne lub lekko półcieniste. Ważne, by ich "głowa" była w słońcu, a "stopy" w cieniu - oznacza to, że nasada rośliny powinna być osłonięta innymi roślinami lub ściółką. Najlepiej radzą sobie w ziemi żyznej, przepuszczalnej, bogatej w kompost. Powojniki nie znoszą zastoju wody, dlatego trzeba zadbać o dobry drenaż. Pamiętaj tez o regularnym, ale umiarkowanym podlewaniu. Jesienią zwykle wystarcza naturalna wilgoć, ale w okresach bezdeszczowych warto podlać roślinę raz w tygodniu.

Już podczas sadzenia warto zamontować przy powojniku kratkę, pergolę czy siatkę. Powojniki szybko się wspinają i potrzebują podpory, by zaprezentować swoje kwiaty w pełnej krasie.

Wrześniowe sadzenie powojników to inwestycja w przyszłoroczne kwitnienie, fot. Adobe Stock, Dariusz Leszczyński

Jak sadzić powojniki?

Najpierw wykop dołek - musi być dwa razy większy niż bryła korzeniowa rośliny. Na jego dnie ułóż warstwę drenażu, a następnie wsyp żyzną ziemię z dodatkiem kompostu. Roślinę wsadź tak, by jej szyjka korzeniowa znalazła się około 5-10 cm poniżej powierzchni gruntu. Całość zasyp ziemią i delikatnie ugnieć, aby roślina stabilnie się trzymała. Na koniec obficie podlej i wyściółkuj podstawę, bo to pomoże zatrzymać wilgoć w glebie i stworzy powojnikowi najlepsze warunki do ukorzenienia.

Młode rośliny warto okryć na zimę warstwą liści, słomy lub agrowłókniną, aby korzenie nie przemarzły. Powojniki nie wymagają nawożenia od razu. Pierwszą dawkę nawozu można podać dopiero wiosną, gdy ruszą nowe pędy.

