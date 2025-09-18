Sedum acre, czyli rozchodnik ostry to nasza rodzima bylina, porastająca np. skraje lasów. Ma niewielkie wymagania i jest bardzo wytrzymała i dekoracyjna, zwłaszcza podczas kwitnienia.

Najlepiej jest sadzić go wiosną, ale posadzony teraz, we wrześniu ciągle ma szansę się ukorzenić, a wtedy wiosną ruszy pełną parą. Ziemia jest jeszcze ciepła po lecie, często wilgotna po opadach, co sprzyja ukorzenieniu się sadzonek, o ile zadbasz o drenaż i odpowiednie miejsce. Teraz, gdy dni zaczynają się skracać, a temperatury popołudniowe są już niższe – to czas, by działać i zaprosić rozchodnik ostry do swojego ogrodu.

Jak wygląda rozchodnik ostry?

Rozchodnik ostry (Sedum acre) to niska bylina sukulentowa z rodziny gruboszowatych. Dorasta zwykle do 5-10 cm wysokości. Tworzy gęste, kobiercowate pokrycie. Ma pędy płożące, a liście drobne i mięsiste, które magazynują wodę. Kwiaty tego rozchodnika są drobne, gwiazdkowate, jaskrawo żółte i pojawiają się zwykle na przełomie wiosny i lata (czerwiec-lipiec), choć w sprzyjających warunkach mogą kwitnąć troszkę dłużej.

Liście Sedum acre są jasnozielone, czasem lekko zielono-żółtawe i najlepiej wybarwione, gdy roślina ma dużo słońca. Bylina jest mrozoodporna, dobrze znosi niskie temperatury, ale jego wygląd jesienią i zimą może być skromniejszy. Za to latem liczne kwiaty sprawiają, że okryte nim miejsca wyglądają jak skąpane w słońcu.

Do zalet Sedum acre należy także duża tolerancja na ubogie, lekkie podłoże – piaszczyste, dobrze przepuszczalne, z odczynem obojętnym do lekko zasadowego. Ale roślina radzi sobie też w gorszej dla niej glebie, o ile drenaż jest dobry. Susza nie jest jej straszna – raz ukorzeniona potrafi przetrwać dłuższe okresy bez podlewania.

Gdzie sadzić rozchodnik ostry?

Sedum acre najlepiej posadzić na stanowisku słonecznym – im więcej światła, tym lepsze, bardziej intensywne wybarwienie i obfitsze kwitnienie. Miejsca częściowo zacienione też są w porządku, lecz roślina może wtedy być mniej gęsta i wytworzyć mniej kwiatów.

Podłoże powinno być lekkie i bardzo dobrze przepuszczalne – ziemia piaszczysta, sucha, ewentualnie gliniasta z dodatkiem piasku lub żwirku, by uniknąć zastoin wodnych. Unikaj miejsc podmokłych, które zimą lub po ulewach mogą długo utrzymywać wodę, gdyż korzenie lub pędy nadziemne mogą wtedy gnić. Jeśli stanowisko ma lekkie nachylenie lub jest lekko podwyższone to zdecydowanie działa na plus – ułatwi to odpływ wody.

Sedum ulce sadzić można zarówno na rabatach, skalniakach, murkach, przestrzeniach między kamieniami, jak również w pojemnikach i donicach, ale w tych ostatnich warto zadbać o dobry drenaż i odpływ nadmiaru wody.

Rozchodnik ostru pieknie wygląda na skalniakach, w szczelinach i kratówkach, fot. Adobe Stock, Karoline Thalhofer

Zasady pielęgnacji rozchodnika ostrego

Po posadzeniu jesienią roślina musi się dobrze ukorzenić przed zimą. Wykop dołek na głębokość i szerokość odpowiadającą bryle korzeniowej sadzonki, umieść ją na tej samej głębokości, jak rosła wcześniej, lekko ugnieć ziemię, podlej umiarkowanie. Dobrze też wymieszać dołek z odrobiną świeżego kompostu – to dostarczy składników odżywczych i poprawi strukturę gleby. Następnie przez pierwszy miesiąc po sadzeniu monitoruj wilgotność – dobrze, jeśli ziemia jest wilgotna, ale nie mokra; unikasz wtedy przesuszenia lub gnicia.

Zimą, jeśli ta bylina zimująca w gruncie znajduje się w miejscu, gdzie mogą się zbierać opadłe, wilgotne liście, warto je sprzątnąć, by nie zalegały na pędach. W bardzo chłodnych rejonach można zastosować lekką okrywę, np. suchymi liśćmi lub agrowłókniną – ale często Sedum radzi sobie bez tego, pod warunkiem że podłoże dobrze odprowadza wodę.

Wiosną usuń ewentualnie przemrożone pędy, przytnij słabe fragmenty, by roślina od nowa się zagęściła i rozrosła.

