Jesienią ogród powoli przygotowuje się do zapadnięcia w zimowy sen, ale to nie znaczy, że ubywa w nim kolorów. Niektóre rośliny właśnie u schyłku lata dają największy spektakl, tworząc barwne plamy na rabatach. Należy do nich imperata cylindryczna Red Baron.

Reklama

Jak wygląda imperata cylindryczna Red Baron?

Imperata cylindryczna Red Baron to gatunek trawy ozdobnej. Ta wieloletnia bylina wywodzi się z południowo-wschodnich rejonów Azji, a w Europie uprawiana jest jako dekoracyjna roślina do ogrodów i na tarasy.

Główną ozdobą imperaty cylindrycznej Red Baron są jej sztywne, wzniesione liście, które efektownie się przebarwiają. Wiosną są zielone, natomiast latem stopniowo przybierają głęboki odcień czerwieni, by jesienią pokryć ogród szkarłatnym dywanem.

Imperata cylindryczna Red Baron osiąga wysokość od 40 do 60 cm. Tworzy luźne, barwne kępy, a jej podziemne kłącza bez problemu zimują w gruncie.

Zastosowania imperaty cylindrycznej Red Baron

Podobnie jak inne trawy ozdobne, imperata cylindryczna doskonale nadaje się na rabaty, gdzie tworzy malownicze tło dla kwiatów. Za sprawą swojej żywej kolorystyki odmiana Red Baron będzie grała w ogrodzie pierwsze skrzypce, tworząc jesienią barwne, ogniste plamy.

Pasuje na niższe rabaty, a także na obrzeża. Dobrze sprawdzi się również w roli rośliny okrywowej. Nadaje się do małego ogrodu, ale może też wypełnić większe przestrzenie.

Tę trawę ozdobną można uprawiać nie tylko w gruncie, ale także w donicach czy skrzynkach. Pięknie udekoruje na jesień taras lub balkon.

Imperata cylindryczna Red Baron ma zielono-czerwone liście, fot. Adobe Stock, Michal

Uprawa imperaty cylindrycznej Red Baron

Imperatę cylindryczną najlepiej uprawiać na słonecznym stanowisku, ponieważ dzięki temu można uzyskać najbardziej intensywny kolor liści. Gleba powinna być żyzna, a przy tym lekka i przepuszczalna. Podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne. Roślina nie lubi nadmiaru wody i znosi okresowe, krótkie susze. Dłuższy brak wody skutkuje brązowieniem liści.

Wiosną zaleca się przycinanie liści, co stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów. Imperata cylindryczna Red Baron jest mrozoodoporna, ale w obliczu ostrej zimy warto dodatkowo okryć ją warstwą ściółki.

Czytaj także: