Zapach jaśminu to synonim luksusu. Za darmo można się nim cieszyć we własnym ogrodzie. Aby jednak jaśminowy krzew pięknie kwitł i roztaczał swój cudowny aromat, warto poświęcić chwilę na jego pielęgnacji. W tym okresie przypada termin przycinania jaśminu.

Dlaczego latem trzeba przycinać jaśmin?

Nie każdy wie, że jaśmin to potoczne określenie jaśminowca, bo tak faktycznie nazywa się ten popularny krzew ozdobny, który roztacza zniewalającą woń w ogrodzie. Jaśmin z kolei to roślina przeznaczona do domowej uprawy doniczkowej. Jeśli natomiast chodzi o krzaczki, które wiosną i latem obsypują się białymi kwiatami, to mowa jest właśnie o jaśminowcu. W lipcu przypada termin na jego przycinanie.

Termin kwitnienia jaśminowca przypada na okres od końcówki maja aż do lipca. W tym czasie krzew traci sporo energii i dlatego po zakończeniu tego procesu potrzebna mu będzie regeneracja. Letnie przycinanie wzmacnia roślinę i pomaga jej się przygotować na nadejście sezonu jesienno-zimowego. Odpowiednio przycięty jaśminowiec już w kolejnym roku odwdzięczy się jeszcze bardziej obfitym kwitnieniem.

Jak przycinać jaśmin w lipcu?

Ok. 2 tygodnie po tym, jak jaśminowce zakwitnie, przyjdzie pora na rozpoczęcie zabiegu przycinania. Lepiej z tym nie zwlekać, by nie osłabić rośliny przed nadejściem jesieni.

Jakiej zasady nie możesz pominąć podczas przycinania jaśminowca latem? Cały proces rozpocznij od usuwania kwiatostanów, które już zdążyły przekwitnąć. Dzięki temu roślina nie będzie niepotrzebnie tracić energii na proces zawiązywania nasion. Następnie można zabrać się za właściwe przycinanie krzewu.

W pierwszej kolejności pozbądź się wszystkich uszkodzonych i chorych gałęzi, a także starych, wieloletnich i zasuszonych pędów. To odmłodzi krzew i pozwoli na lepsze doświetlenie rośliny. Następnie należy skrócić tegoroczne i nieco starsze pędy o nie więcej niż 1/3 długości. Formując krzew, warto zwrócić uwagę, by przycinać gałęzie w miejscu, w którym są one skierowane na zewnątrz. Dzięki temu jaśminowiec nie będzie się zbytnio rozrastał do środka.

Letnie przycinanie jaśminu pobudzi kwitnienie w przyszłym roku, fot. Adobe Stock, meegi

Te krzewy także przytnij w lipcu

W lipcu wypada termin przycinania również innych krzewów, które często posiadamy w swoich ogrodach. Podobnie jak jaśmin, również krzewuszka kwitnie od późnej wiosny do początku lata. Po obfitym kwitnieniu wymaga regeneracyjnego cięcia. Letnie przycinanie krzewuszki pozwala jej przygotować się na sezon jesienny, a także stymuluje do ponownego kwitnienia.

Nie tylko krzewy ozdobne wymagają letniego cięcia. Ten zabieg warto już w lipcu przeprowadzić w przypadku krzewów oraz drzewek owocowych. Przycinanie czereśni sprawi, że za rok drzewko jeszcze bardziej obficie obsypie się słodkimi owocami. W lipcu owocują także czerwone porzeczki, które po zbiorach również warto potraktować sekatorem. Przycinanie porzeczek uodporni krzaczki na zimę i przyczyni się do obfitego owocowania w kolejnym sezonie.

