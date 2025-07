Jeśli chodzi o letnie cięcie odmładzające, wykonaj je ok. 2 tygodnie po kwitnieniu, kiedy pędy krzewuszki są już „uspokojone”. Lato to nie tylko okres kwitnienia i owocowania roślin w ogrodzie. To również czas na porządki i pielęgnację gatunków, które w wakacje wymagają szczególnej troski. Należy do nich popularna krzewuszka, o którą warto zadbać już teraz, by w kolejnym sezonie odwdzięczyła się girlandami kwiatów.

Pamiętaj o letnim przycinaniu krzewuszki

Krzewuszka to okazały krzew ozdobny, które pod koniec maja i w czerwcu pokrywa się gęstymi kępkami kwiatów przypominających dzwoneczki. Najczęściej występują one w odcieniach różu, a także bieli i czerwieni. Po obfitym kwitnieniu roślina wymaga regeneracji i warto jej w tym pomóc, przeprowadzając letnie przycinanie krzewuszki.

Cięcie krzewuszki latem działa na nią odmładzająco i pobudza do wypuszczania nowych pędów oraz kwitnienia. Dzięki temu krzew staje się lepiej doświetlony i poprawia się cyrkulacja powietrza. Zapobiega to rozwojowi chorób i umożliwia zdrowy wzrost. Po takim zabiegu roślina odwdzięczy się w kolejnym sezonie, obsypując się kwiatami. Letnie przycinanie może nawet umożliwić powtórne kwitnienie krzewuszki jeszcze w tym samym roku.

Jak przycinać krzewuszkę w lipcu?

Letnie cięcie regeneracyjne krzewuszki należy wykonać po okresie kwitnienia, czyli zazwyczaj od końca czerwca. Polega ono przede wszystkim na usunięciu przekwitniętych kwiatów oraz pozbyciu się starych, suchych, chorych i uszkodzonych gałęzi. Takie pędy można ściąć u samej nasady krzewu, posługując się ostrymi narzędziami.

W drugiej kolejności należy skrócić pędy, które przekwitły (z zeszłego roku). Młodsze pędy krzewuszki delikatnie skracamy, stymulując ją do wzrostu.

Krzewuszka dobrze znosi cięcie i działa ono na nią odmładzająco. Dzięki temu roślina wypuszcza nowe pędy, które zakwitną w przyszłym roku. Może także wyprodukować nowe pąki i zakwitnąć drugi raz przed nadejściem jesieni.

Letnie przycinanie krzewuszki to ważny zabieg pielęgnacyjny, fot. Adobe Stock, 7monarda

Te krzewy także przytnij w lipcu

W lipcu warto zadbać nie tylko o pielęgnację krzewuszki. Letnie przycinanie jest istotne również w przypadku innych krzewów ogrodowych, zarówno tych ozdobnych, jak i owocowych. Jeśli chodzi o rośliny dekoracyjne, które latem zyskają na przycinaniu, to należą do nich przede wszystkim forsycje, jaśminowce, a także lilaki, czyli popularny bez.

Letnie przycinanie to także ważny element pielęgnacji krzewów owocowych. Ten zabieg regeneracyjny wykonaj koniecznie w przypadku porzeczek. Przy okazji warto również pamiętać o letnim cięciu drzewek owocowych. W drugiej połowie lipca czeka nas m.in. przycinanie czereśni.

