Serum z niacynamidem marki The Ordinary od lat pozostaje jednym z najczęściej wybieranych produktów regulujących w pielęgnacji twarzy. Jego formuła opiera się na wysokim stężeniu witaminy B3 oraz dodatku cynku, co jasno określa jego przeznaczenie: wsparcie skóry z tendencją do nadmiernego wydzielania sebum i niedoskonałości. To kosmetyk, który nie działa doraźnie ani agresywnie, lecz wpisuje się w pielęgnację opartą na regularności i obserwacji reakcji skóry.

Jak działa serum z niacynamidem The Ordinary?

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% to lekkie serum wodne przeznaczone do codziennej pielęgnacji skóry mieszanej, tłustej oraz problematycznej. Należy do kategorii kosmetyków normalizujących, których celem jest poprawa funkcjonowania skóry w dłuższej perspektywie. Serum z niacynamidem nie jest preparatem punktowym ani typowym produktem przeciwtrądzikowym – jego działanie polega na wspieraniu równowagi skóry i poprawie jej ogólnego wyglądu.

Serum z niacynamidem The Ordinary ma przezroczystą, lekko żelową konsystencję, która łatwo rozprowadza się na skórze. Wchłania się dość szybko, choć przy większej ilości może pozostawiać subtelne uczucie lepkości. Najlepiej stosować je w niewielkiej dawce, przed kremem nawilżającym. Brak substancji zapachowych sprawia, że formuła jest neutralna sensorycznie, co bywa istotne dla osób wrażliwych na intensywne kompozycje zapachowe w kosmetykach.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%, fot. mat. prasowe Rossmann

Skład serum The Ordinary

Niacynamid, czyli witamina B3, zastosowany w stężeniu 10%, odpowiada za regulację pracy gruczołów łojowych oraz poprawę struktury skóry. Regularne stosowanie serum z niacynamidem może wpływać na zmniejszenie widoczności porów, ujednolicenie kolorytu i wzmocnienie bariery naskórkowej.

Cynk w formie Zinc PCA pełni funkcję wspierającą – działa seboregulująco i łagodząco, a także sprzyja ograniczeniu czynników sprzyjających powstawaniu niedoskonałości.

Na jakiej skórze sprawdzi się serum z niacynamidem?

Ten produkt najlepiej odpowiada potrzebom cer tłustych i mieszanych, zwłaszcza tych z tendencją do zaskórników, rozszerzonych porów i drobnych stanów zapalnych. Serum z niacynamidem może być również pomocne w pielęgnacji skóry z przebarwieniami pozapalnymi.

Nie jest natomiast optymalnym wyborem dla cer bardzo suchych, odwodnionych lub osłabionych, które mogą reagować podrażnieniem na wysokie stężenie niacynamidu. W takich przypadkach lepiej sięgnąć po łagodniejsze formuły lub niższe koncentracje.

Jak włączyć serum z niacynamidem do pielęgnacji?

Serum z niacynamidem 10% i cynkiem 1% można stosować raz lub dwa razy dziennie, na oczyszczoną skórę twarzy, przed nałożeniem kremu. Najlepiej funkcjonuje w pielęgnacji minimalistycznej, opartej na delikatnym oczyszczaniu i solidnym nawilżeniu. Przy pierwszym kontakcie warto wprowadzać je stopniowo, obserwując reakcję skóry. To kosmetyk, który wymaga cierpliwości i regularności, a jego działanie najlepiej oceniać w perspektywie kilku tygodni.

