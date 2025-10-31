Paleta, która wygląda jak z wyższej półki, a kosztuje mniej niż większość drogeryjnych kosmetyków? To możliwe! Paleta do konturowania STARS Otternity dostępna w Rossmannie to prawdziwa sensacja – teraz w cenie 39,99 zł zamiast 72,99 zł. Produkt ten robi furorę wśród miłośniczek makijażu.

Jeśli szukasz uniwersalnego zestawu do konturowania, który pozwoli ci wykonać zarówno makijaż dzienny, jak i wieczorowy – nie szukaj dalej. STARS Otternity to paleta, która nie tylko konturuje twarz, ale również rozświetla, "odżywia" policzki i może służyć jako cień do powiek.

Paleta do makijażu - Fot. rossmann.pl

Co zawiera paleta STARS Otternity?

Paleta STARS Otternity składa się z sześciu produktów w jednej kasetce, zaprojektowanych tak, by pasować do większości karnacji. Wszystkie mają wypiekaną, satynową formułę – efekt mieści się gdzieś pomiędzy matem a delikatnym blaskiem, co daje naturalne wykończenie.

W zestawie znajdziesz:

Otternilla – puder satynowy,

– puder satynowy, Lightter – mozaikowy puder rozświetlający,

– mozaikowy puder rozświetlający, Cooltter – chłodny bronzer konturujący,

– chłodny bronzer konturujący, Nudetter – satynowy róż w naturalnym odcieniu,

– satynowy róż w naturalnym odcieniu, Otternity – mozaikowy róż w zgaszonym różu,

– mozaikowy róż w zgaszonym różu, Ottermelon – mozaikowy róż w soczystym odcieniu arbuza.

Każdy z tych produktów można stosować nie tylko na twarz, ale też jako cienie do powiek, co czyni paletę jeszcze bardziej funkcjonalną.

Dlaczego paleta STARS Otternity robi furorę?

Użytkowniczki chwalą STARS Otternity przede wszystkim za uniwersalność i doskonałą pigmentację. Dzięki przemyślanej kompozycji kolorystycznej i wypiekanej formule produkt nie tylko dobrze się rozprowadza, ale też pięknie łączy z cerą, nie pozostawiając plam ani smug.

Naturalne odcienie różu, bronzera i pudrów pozwalają uzyskać promienny i spójny look, a do tego efekt końcowy można łatwo budować – od subtelnego konturowania po bardziej wyrazisty makijaż wieczorowy.

Jak używać palety Otternity do konturowania twarzy?

Produkt został zaprojektowany z myślą o prostocie użycia. Paletę należy aplikować pędzlem na czystą lub przypudrowaną twarz, modelując jej kształt zgodnie z techniką konturowania:

Cooltter (chłodny bronzer) – nałóż wzdłuż linii żuchwy, boków nosa i pod kośćmi policzkowymi. Otternilla (puder satynowy) – stosuj jako puder wykańczający lub do rozjaśnienia środkowych partii twarzy. Lightter (rozświetlacz) – zaaplikuj na szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa, łuk kupidyna i brodę. Nudetter, Otternity, Ottermelon (róże) – wybierz odcień zgodnie z nastrojem i nałóż na policzki lub jako cień do powiek.

Wszystkie kolory można ze sobą łączyć, aby uzyskać efekt idealnie dopasowany do okazji.

