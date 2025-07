Latem rezygnujemy z ciężkich, kryjących podkładów na rzecz różnego rodzaju kremów, które wyrównują koloryt i jednocześnie zabezpieczają naszą skórę przed słońcem oraz innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dopiero, co pisałam, że ten SPF do zadań specjalnych wyrównuje koloryt jak krem BB i daje efekt velvet soft touch. Teraz czas na produkt, który faktycznie jest kremem BB, ale jednocześnie zostawia na twarzy bardzo modny w tym roku efekt butter skin. W dodatku obecnie można go kupić w promocyjnej cenie.

Ten leciutki krem BB zostawia na skórze efekt butter skin

W wakacje należy wybierać produkty, które nie dość, że chronią skórę, to jeszcze sprawiają, że wygląda pięknie bez zbędnych warstw makijażu. Dlatego latem nie ruszam się nigdzie bez tych 3 kosmetyków. W mojej torbie nie może też zabraknąć kremu BB, który wyrówna kolory cery i sprawi, że twarz będzie się pięknie prezentować bez podkładu czy pudru.

I właśnie tak jest w tym przypadku. Krem Miya Cosmetics myBBalm to produkt, który zawiera witaminy i posiada SPF 30. Wyrównuje koloryt cery, kryje niedoskonałości i drobne zmarszczki. A teraz możemy go kupić znacznie taniej.

Miya Cosmetics myBBalm na promocji w drogeriach Rossmann

Krem Miya Cosmetics myBBalm nawilża, wygładza i subtelnie rozświetla skórę. Dzięki temu zapewnia nam efekt butter skin, czyli skóry jak masełko. To look delikatnie rozświetlony, ale nie aż tak jak w przypadku glass skin. Najważniejsze w nim jest jednak odpowiednie nawilżenie, aby cera była mięciutka i gładka jak kostka masła.

Jest to produkt wegański dostępny w 3 wersjach kolorystycznych: light, natural, beige. W związku z tym każda z nas może znaleźć odcień idealny dla siebie. W skład tego kosmetyku wchodzą:

naturalne pigmenty - kryją i wyrównują koloryt,

filtr SPF 30 - chroni przed słońcem, niweluje przebarwienia,

witaminy C i E - zapewniają piękny wygląd skóry oraz rozświetlenie, redukują cienie i chronią przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,

peptydy - działają przeciwstarzeniowo,

niacynamid - intensywnie nawilża i wzmacnia barierę hydrolipidową.

Ten krem można dostać w drogeriach Rossmann, a teraz objęty jest promocją. Kupisz go za jedyne 39,99 zł.

Krem Miya Cosmetics myBBalm, Fot. materiały promocyjne, miyacosmetics.com

Dlaczego latem warto stawiać na krem BB?

Krem BB to doskonały wybór na lato. Jest leciutki, więc nie obciąża skóry. Można go stosować na krem z filtrem i nie będzie się brylował. Pięknie wyrównuje koloryt, przygotowując cerę do dnia spędzonego na słońcu czy też nałożenia makijażu. Zapewnia cerze świeży, zdrowy wygląd z delikatnym efektem rozświetlenia.

Jeśli natomiast zależy ci na ukryciu niedoskonałości, ale nie chcesz stosować ciężkiego podkładu, wówczas postaw na krem CC, który dodatkowo jeszcze kryje wszystko, co niepotrzebne na naszej skórze.