Odpowiednia pielęgnacja latem jest kluczowa, aby skóra była ochroniona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i jednocześnie odpowiednio nawilżona. Nie chodzi jednak wyłącznie o posmarowanie jej kremem UV przed wyjściem z domu. Podczas wielu zadań, które mamy do wykonania każdego dnia, również musimy pamiętać o pielęgnacji. Dlatego ja zawsze mam przy sobie 3 kosmetyki na lato, których mogę użyć w dowolnym momencie - w pracy, na spacerze, czy w samochodzie.

3 kosmetyki na lato, które zawsze mam przy sobie

Każda z nas ma w swojej kosmetyczce produkty, z którymi się nie rozstaje. Jest to szczególnie ważne latem, aby w dowolnej chwili móc sięgnąć np. po ochronę przeciwsłoneczną. Dlatego warto każdego dnia mieć w torebce produkty, które ułatwiają błyskawiczną pielęgnację. Przedstawiam wam 3, bez których ja nigdzie się nie ruszam w upalne dni.

1. Mgiełka ochronna z SPF 50 CLOCHEE

Wiele mówi się o tym, że krem z filtrem UV to podstawa pielęgnacji - nie tylko latem. Oczywiście warto zawsze chronić nim skórę, ale niewiele osób wie, że jedno posmarowanie przed wyjściem z domu nie wystarczy. Magiczna moc ochronna takiego produkty wystarcza na ok. 2 godziny. A co potem? Z reguły nie mamy możliwości, aby posmarować się kremem w każdej chwili - zwłaszcza gdy na buzi jest makijaż. Dlatego świetnym wyjściem jest taka mgiełka ochronna. Można ją stosować zarówno do ciała, jak również do twarzy i na makijaż. To must have w letniej kosmetyczce.

Mgiełka SPF 50 CLOCHEE, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

2. Balsam nawilżający usta SPF 50 Kiko Milano

Filtr ochronny należy stosować nie tylko na twarz i ręce. Powinniśmy się skupić także na miejscach, gdzie skóra jest bardzo delikatna - jak np. usta. Zwłaszcza że w ciągu dnia bardzo łatwo pozbyć się balsamu z warg, bo w końcu nieustannie ich używamy - do mówienia, picia, jedzenia. I właśnie dlatego zawsze warto mieć przy sobie balsam, który nie dość, że będzie nawilżał nasze usta, to jeszcze odpowiednio ochroni je przed słońcem i innymi szkodliwymi czynnikami.

Balsam do ust SPF 50 Kiko Milano, Fot. materiały promocyjne, cocolita.pl

3. Mgiełka Sol De Janeiro

Latem stawiamy na delikatne zapachy - najlepiej kwiatowe lub owocowe. Właśnie dlatego taką popularnością o tej porze roku cieszą się mgiełki zapachowe. Nie da się jednak ukryć, że taki produkt z reguły nie jest na tyle trwały, aby wytrzymać cały dzień jak perfumy z wyższej półki. Dlatego taką mgiełkę warto mieć zawsze przy sobie. Nie dość, że zapewni nam piękny zapach, to jeszcze odświeży naszą skórę w upalne dni i dodatkowo ją nawilży.

Mgiełka Sol De Janeiro, Fot. materiały promocyjne, douglas.pl

Pielęgnacja skóry latem krok po kroku

Pielęgnacja skóry wymaga od nas odpowiednich kroków i produktów niezależnie od pory roku, ale latem jest szczególnie istotna. Słona woda, nadmiar promieni słonecznych, pył i piach - w wakacje jesteśmy narażeni na wiele czynników zewnętrznych, które przesuszają naszą skórę. Właśnie dlatego należy pamiętać o kilku krokach.

Przede wszystkim krem z filtrem. To podstawa nie tylko w lecie, ale teraz szczególnie musimy zadbać o zabezpieczenie skóry przed słońcem. Oprócz tego wszelkie produkty nawilżające - na ciało i twarz.

Dobrze też mieć w kosmetyczce kosmetyki łagodzące, które ukoją skórę, gdy np. przesadzimy ze słońcem lub pogryzą nas komary. To przede wszystkim balsamy i maści, które możemy dostać w popularnych drogeriach.