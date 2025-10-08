Delikatna skóra w okolicach oczu starzeje się szybciej niż reszta twarzy. To właśnie tutaj pojawiają się pierwsze zmarszczki, widoczne cienie i opuchlizna. Wiele kobiet poszukuje kosmetyku, który poradzi sobie z każdym z tych problemów jednocześnie. Najlepiej, jeśli krem działa nie tylko przeciwzmarszczkowo, ale też rozjaśnia i zmniejsza obrzęki. Idealny kosmetyk pod oczy powinien być łagodny, skuteczny i bogaty w aktywne składniki.

Właśnie taki produkt dostępny jest w ofercie Rossmanna. Krem, który zdobył ocenę 4.8 na 5, wykazuje potrójne działanie: wygładza, rozjaśnia i redukuje opuchliznę. Opinie użytkowniczek mówią same za siebie.

Krem pod oczy Fenomen - Perfecta

Perfecta Fenomen C to przeciwzmarszczkowy krem pod oczy przeznaczony do pielęgnacji cery dojrzałej. Redukuje zmarszczki, rozjaśnia cienie i zmniejsza opuchliznę pod oczami. Dzięki obecności aż trzech stabilnych form witaminy C intensywnie nawilża i skutecznie odmładza skórę wokół oczu. Efekt to wygładzenie „kurzych łapek”, poprawa jędrności oraz bardziej wypoczęty wygląd.

Produkt zamknięty jest w tubce o pojemności 15 ml i może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem. Co ważne, nadaje się również na powieki, co sprawia, że jest wyjątkowo funkcjonalny. Cena: 25,99 zł.

Jakie składniki odpowiadają za skuteczność kremu?

Formuła kosmetyku oparta jest na 3% kompleksie CTH – to unikalne połączenie 3 skoncentrowanych form witaminy C: lipofilowej, liposomowej i hydrofilowej. Dzięki specjalnym transporterom (SVCT-1) witamina C skutecznie dociera do komórek skóry, gdzie:

rozjaśnia przebarwienia i cienie,

działa antyoksydacyjnie,

stymuluje produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego,

poprawia elastyczność i jędrność skóry,

spłyca zmarszczki.

Kolejnym ważnym składnikiem jest kofeina, która poprawia mikrokrążenie, zmniejsza opuchliznę i niweluje tzw. „worki” pod oczami. W składzie znajduje się też panthenol, ceramidy, peptydy, masło shea i witaminę E – wszystkie wspierają regenerację i ochronę skóry.

Dlaczego klientki oceniły produkt na 4.8/5?

Krem Perfecta Fenomen C został oceniony przez 26 użytkowniczek, które zakupiły go w drogerii Rossmann. Średnia ocena 4.8 na 5 to wynik wysokiej skuteczności i komfortu stosowania. W opiniach klientki podkreślają:

szybki efekt wygładzenia skóry,

widoczne rozjaśnienie cieni,

zmniejszenie opuchlizny,

lekką konsystencję,

dobrą współpracę z makijażem.

Wiele użytkowniczek deklaruje, że już po kilku dniach zauważyły poprawę wyglądu okolic oczu. Obecnie to ulubiony krem przeciwzmarszczkowy pod oczy bardzo wielu pań, które go kupiły.

Jak stosować krem, by uzyskać najlepsze efekty?

Według zaleceń producenta krem należy stosować 2 razy dziennie – rano i wieczorem. Po dokładnym oczyszczeniu twarzy, niewielką ilość preparatu delikatnie wmasuj w skórę wokół oczu, w tym również na powiekach. Regularność stosowania zwiększa szansę na szybkie i trwałe efekty.

Dzięki lekkiej formule, krem dobrze współgra z innymi kosmetykami i nadaje się jako baza pod makijaż. To codzienny rytuał, który może znacząco poprawić wygląd i kondycję skóry.

