W kategorii korektorów pod oczy coraz wyraźniej widać, że trend na formuły hybrydowe sięga po wszystkie kategorie makijażu. Mają one być lżejsze, bardziej elastyczne i nastawione nie tylko na maskowanie, ale też na komfort noszenia przez wiele godzin. Glide & Hide od TIRTIR wpisuje się w ten kierunek: zamiast ciężkiego krycia proponuje efekt stopniowany, "skin but better", który ma współpracować z mimiką i zmiennością warunków w ciągu dnia.

Czym jest Glide & Hide od TIRTIR?

TIRTIR Glide & Hide to korektor 2 w 1, łączący w jednym produkcie dwie formuły. Z jednej strony to płynny produkt, który ma zakryć niedoskonałości i cienie pod oczami, a z drugiej sztyft, który natychmiast wygładza pory i teksturę skóry. Należy do segmentu kosmetyków pielęgnująco-kolorowych, które próbują zastąpić cięższe, klasyczne kamuflaże. Ma nawilżać, a oddychająca formuła zapewnia naturalny wygląd i komfort noszenia przez wiele godzin. Producent wspomina także, że korektor nie zbiera się w załamaniach i jest odporny na rozmazywanie.

Krycie da się budować i możemy wybierać, czy chcemy nałożyć tylko sztyft, czy płynny korektor, a może zbudować obie warstwy i ich krycie.

TIRTIR Glide & Hide, Fot. mat. prasowe Rossmann

Jak korektor pod oczy wygląda na skórze tuż po aplikacji?

Bezpośrednio po aplikacji korektor daje efekt średniego krycia, który można stopniować. Kremowa formuła w sztyfcie zapewnia maksymalne wygładzenie tekstury, natomiast płynna kryje cienie. Obie konsystencje doskonale ze sobą współpracują i się uzupełniają, dzięki czemu nie zbiera się w załamaniach skóry i nie ściera.

Po kilku minutach formuła "osiada" na cerze i stapia się z nią, zostawiając lekki efekt 2nd skin. Wygładzenie ma charakter optyczny: światło odbija się bardziej równomiernie, przez co drobne linie wydają się mniej widoczne.

Jakie składniki kryją się w korektorze TIRTIR?

Formuła korektora została oparta na trzech uzupełniających się mechanizmach. Kompleks kwasu hialuronowego odpowiada za utrzymanie nawilżenia w delikatnej okolicy pod oczami – nie tyle intensywnie pielęgnuje, co pomaga ograniczyć uczucie suchości i napięcia w ciągu dnia.

Za trwałość odpowiada tzw. 3-Type Film Former System, czyli zestaw składników filmotwórczych, które tworzą cienką, elastyczną warstwę na skórze. To właśnie ona stabilizuje pigment i ogranicza migrację produktu w załamania.

Z kolei Dual Powder System odpowiada za efekt wizualny – drobno zmielone pudry rozpraszają światło, dając efekt „soft focus”. W praktyce oznacza to delikatne zmiękczenie rysów skóry i mniej widoczne linie, bez ciężkiego, matowego wykończenia.

Komu sprawdzi się koreański korektor pod oczy?

Glide & Hide najlepiej sprawdzi się u osób, które oczekują naturalnego, ale wyrazistego efektu. Może być dobrym wyborem dla skóry normalnej i lekko suchej, o ile pod oczy wcześniej nałożony jest krem. Przy bardzo suchej lub dojrzałej skórze może wymagać starannego przygotowania.

Jak używać, by wydobyć jego potencjał?

Najlepiej nakładać niewielką ilość produktu – punktowo, a następnie delikatnie wklepywać palcem lub gąbeczką. Kluczowe jest dobre nawilżenie skóry przed aplikacją. Korektor dobrze współpracuje z lekkim pudrem sypkim, użytym oszczędnie tylko w miejscach, gdzie produkt ma tendencję do zbierania się.

