Chyba każda kobieta zgodzi się ze mną, że dobrze dobrany podkład to kluczowa rzecz, jeśli chodzi o makijaż. To właśnie baza jest podstawą pod pozostałe kosmetyki. Jeżeli nie jest dobrze dobrana, nie dość, że będzie się odznaczać, to jeszcze może się brylować i sprawiać, że cały make-up jest w opłakanym stanie. Ja mam już swój ulubiony, sprawdzony podkład, który teraz można "dorwać" w promocyjnej cenie w drogeriach Rossmann. Sprawdź, o jaki produkt chodzi.

Reklama

Ten kryjący podkład z serum to mój kosmetyczny game changer

Ten podkład to absolutny game changer na rynku. Nie dość, że doskonale kryje i można go dobrać do wielu odcieni skóry, to jeszcze zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu rewelacyjnie nawilża cerę. To sprawia, że to baza pod makijaż, która jednocześnie pielęgnuje twarz przez cały dzień.

Chodzi o podkład Rimmel Lasting Finish, który cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Polki pokochały go za jego niesamowite działanie kryjące i nawilżające. Taki produkt warto mieć w swojej kosmetyczce, a teraz jest doskonała okazja, aby go nabyć.

Podkład Rimmel Lasting Finish w promocji 2+1 gratis

W drogeriach Rossmann trwa promocja na wybrane produkty do makijażu - 3 w cenie 2. Podkład Rimmel Lasting Finish również został nią objęty. Dzięki temu można zrobić zapasy i długo cieszyć się działaniem tego kosmetyku w przystępnej cenie.

Koszt produktu w Rossmannie wynosi 54,99 zł za buteleczkę. Możesz wziąć od razu 3, dzięki czemu zaoszczędzisz. Ale to niejedyna możliwość, jaką masz. Ta promocja pozwala także mieszać kosmetyki, w związku z czym możesz do podkładu dobrać inne produkty do makijażu.

Podkład Rimmel Lasting Finish, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Promocja w Rossmannie 2+1 gratis

Promocja 2+1 gratis w drogeriach Rossmann polega na tym, że możesz wrzucić do koszyka 3 produkty wskazanych przez sklep marek, a zapłacisz tylko za 2. Trzeci, najtańszy kosmetyk, otrzymasz za darmo.

Reklama

Ofertą objęte są produkty takich marek jak: Rimmel, Max Factor, Bourjois oraz Miss Sporty. Tym samym możesz zaopatrzyć się nie tylko w ten rewelacyjny podkład, ale np. też maskarę. Np. ten tusz za 36 zł daje efekt teatralnych rzęs i cudownie pogrubia włoski, więc warto wziąć go teraz pod uwagę.