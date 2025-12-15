Koreański krem do twarzy COSRX dostępny w Rossmannie zdobywa uznanie dzięki swojej bogatej formule z propolisem, miodem i mleczkiem pszczelim. Działa intensywnie na skórę, zapewniając jej nawilżenie, odżywienie i widoczne odmłodzenie. Ma genialną, leciutką konsystencję, która nie pozostawia na buzi lepkiej warstwy. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Jak działa krem COSRX z Rossmanna?

COSRX Propolis Light to krem, który widocznie poprawia wygląd skóry już po kilku aplikacjach. Jego formuła została opracowana tak, aby zapewnić intensywne odżywienie i nawilżenie, jednocześnie nie obciążając skóry. Dzięki wysokiej zawartości kompleksu Full Fit Pro-Barrier krem dostarcza cerze niezbędnych składników odżywczych, które wspomagają jej regenerację i wzmacniają naturalną barierę ochronną. Efektem regularnego stosowania jest skóra wyraźnie bardziej jędrna, sprężysta i rozświetlona, co sprawia, że wygląda na młodszą, wypoczętą i zdrowszą.

Produkt doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji zarówno porannej, jak i wieczornej. Jego konsystencja jest lekka, ale jednocześnie bogata w składniki aktywne, dzięki czemu łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, pozostawiając uczucie komfortu bez lepkości czy tłustości. Krem nie zapycha porów i nie powoduje uczucia ciężkości na skórze, co czyni go odpowiednim wyborem także pod makijaż. Regularne stosowanie tego koreańskiego kremu z propolisem sprawia, że skóra odzyskuje równowagę, staje się bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych i wygląda na naturalnie promienną.

COSRX Propolis Light, fot. mat. prasowe Rossmann

Główne składniki aktywne koreańskiego kremu COSRX

Krem COSRX Propolis Light bazuje na składnikach pochodzenia pszczelego, które od wieków cieszą się uznaniem w pielęgnacji skóry. Ich synergiczne działanie wspomaga regenerację, nawilżenie oraz ochronę skóry przed utratą elastyczności. Skład kosmetyku jest prosty, ale skuteczny – nie zawiera zbędnych dodatków, co zmniejsza ryzyko podrażnień. Dodatkowo jego składniki aktywne wspierają naturalne funkcje skóry.

Wyciąg z propolisu czarnej pszczoły – zawiera naturalne antyoksydanty oraz substancje przeciwzapalne. Pomaga w regeneracji skóry, łagodzi podrażnienia i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Nadaje cerze promienny, zdrowy wygląd oraz wspomaga jej odporność na czynniki zewnętrzne.

– zawiera naturalne antyoksydanty oraz substancje przeciwzapalne. Pomaga w regeneracji skóry, łagodzi podrażnienia i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Nadaje cerze promienny, zdrowy wygląd oraz wspomaga jej odporność na czynniki zewnętrzne. Wyciąg z miodu i mleczka pszczelego – intensywnie odżywiają i nawilżają skórę. Miód działa jak naturalny humektant, zatrzymując wilgoć w naskórku, natomiast mleczko pszczele poprawia elastyczność skóry i wspomaga walkę z oznakami starzenia. Oba składniki wspólnie regenerują cerę i nadają jej miękkość.

– intensywnie odżywiają i nawilżają skórę. Miód działa jak naturalny humektant, zatrzymując wilgoć w naskórku, natomiast mleczko pszczele poprawia elastyczność skóry i wspomaga walkę z oznakami starzenia. Oba składniki wspólnie regenerują cerę i nadają jej miękkość. Wosk pszczeli – tworzy ochronną warstwę na skórze, zapobiegając utracie wody. Działa łagodząco i zmiękczająco, co czyni go idealnym składnikiem dla skóry suchej i wrażliwej. Dodaje kremowi delikatnej, komfortowej konsystencji.

– tworzy ochronną warstwę na skórze, zapobiegając utracie wody. Działa łagodząco i zmiękczająco, co czyni go idealnym składnikiem dla skóry suchej i wrażliwej. Dodaje kremowi delikatnej, komfortowej konsystencji. Alantoina – znana ze swoich właściwości łagodzących i przyspieszających regenerację. Pomaga w gojeniu mikrouszkodzeń skóry, zmniejsza uczucie ściągnięcia i wygładza naskórek. Wspiera procesy odnowy komórkowej, dzięki czemu cera wygląda zdrowiej.

Zalety i wady kremu z propolisem

Krem COSRX Propolis Light wyróżnia się zastosowaniem miodu i produktów pszczelich, które od lat znane są ze swojego pozytywnego wpływu na skórę. Jego prosty skład minimalizuje ryzyko podrażnień, dzięki czemu świetnie sprawdzi się u osób z cerą dojrzałą, suchą lub wrażliwą. Może być także stosowany profilaktycznie – zapobiega powstawaniu zmarszczek i wspiera elastyczność skóry.

Jedną z niewielu wad może być jego cena – 129,99 zł za 65 g. Mimo to, wiele osób uważa, że efekty działania kremu rekompensują koszt. Produkt zdobywa bardzo pozytywne recenzje w internecie, a użytkownicy chwalą go za widoczną poprawę kondycji skóry i działanie odmładzające. W Rossmannie znajdziesz na razie jedną opinię, ale za to pięciogwiazdkową.

Moja cera odżyła, boski krem. Krem na idealną formułę napisała klientka Rossmanna.

Warto zatem przekonać się na własnej skórze, jakie efekty zauważymy.

