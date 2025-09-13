Choć kolagen to składnik, który naturalnie występuje w naszym organizmie, z wiekiem jego ilość maleje. W efekcie skóra, włosy i paznokcie stają się bardziej podatne na uszkodzenia oraz procesy starzenia. Płytka również traci sprężystość, staje się krucha i może wolniej rosnąć. Właśnie dlatego coraz więcej marek oferuje sera z dodatkiem kolagenu. Brzmi jak kosmetyczny cud? Tak, ale pod jednym warunkiem - musisz wiedzieć, jak ich używać. A o tym kolorowa etykieta ci nie powie.

Reklama

Jak działają sera z kolagenem na paznokcie?

Kolagen w formie kosmetycznej działa przede wszystkim powierzchniowo - otula płytkę i poprawia jej wygląd. Regularnie stosowany sprawia, że paznokcie wyglądają zdrowiej, są mniej łamliwe i szybciej się regenerują. Warto jednak pamiętać, że najlepsze efekty daje kolagen w małych cząsteczkach, np. kolagen rybi, który ma większą szansę dotrzeć głębiej i realnie wzmocnić strukturę paznokcia. Małe cząsteczki potrafią też wniknąć do macierzy, z której "wyrasta" nowy paznokieć. Dzięki temu płytka może się w pełni zregenerować (nawet po uszkodzeniach mechanicznych).

Czytaj też: słowniczek początkującej stylistki paznokci

Kolagenowe sera można nakładać nie tylko na płytkę, ale też na okolice skórek. Dzięki temu są nawilżone, miękkie i nie mają skłonności do zadzierania się. Oczywiście dla kompleksowego efektu warto połączyć kurację serum z suplementacją kolagenu od środka. To szczególnie ważne w przypadku osób, które mają naturalnie kruche, cienkie albo rozdwajające się paznokcie. Najczęściej sera dostępne są w wygodnej buteleczce z pędzelkiem (jak klasyczny lakier) albo w wersji z pipetką.

Od lewej: podologiczne serum Arkada TC16, cena ok. 60 zł | Delia Bio serum wzmacniające z kolagenem, cena ok. 15 zł | Apis Api-Podo Intense koncentrat kolagenowy, cena ok. 40 zł, fot. mat. prasowe

Jak stosować kolagenowe sera, aby naprawdę działały?

Niestety kolagen bywa kapryśny i jest związkiem dość niestabilnym. Pod wpływem działania temperatury cząsteczki mają tendencję do tego, aby się rozpadać, dlatego nie powinno się go wcierać. Zamiast tego zostaw do wchłonięcia albo wklep. Inną istotną właściwością kolagenu jest to, że mocno się klei, bez względu na formę, w której się znajduje.

Z tego powodu sera kolagenowe sprawdzają się głównie w wieczornej pielęgnacji, kiedy po nałożeniu ich na płytkę nie musisz już niczego dotykać. Jednocześnie sera z kolagenem mają bardzo nieprzyjemny smak, przez co będą genialnym remedium dla osób, które mają problem z obgryzaniem paznokci.

Czytaj także: