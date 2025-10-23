Krem ze złotem to nie tylko luksusowy trend, ale także skuteczna odpowiedź na potrzeby skóry dojrzałej. Eveline w swoim portfolio ma kosmetyk, który łączy intensywne działanie przeciwzmarszczkowe z pielęgnacją opartą na czystym 24-karatowym złocie. Ten krem-serum został opracowany z myślą o kobietach po 50. roku życia, które pragną zatrzymać czas i przywrócić skórze młodzieńczy blask. A wszystko to w zaskakująco przystępnej cenie — tylko 18,99 zł.

Działanie drogeryjnego kremu ze złotem

Krem ze złotem Eveline Gold Lift Expert 50+ to prawdziwy przełom w pielęgnacji cery dojrzałej. Ten luksusowy kosmetyk łączy w sobie funkcje kremu na dzień i noc, a jego działanie jest widoczne już po pierwszej aplikacji. Produkt dedykowany jest kobietom po 50. roku życia, które zmagają się z utratą jędrności, zmarszczkami i szarą, zmęczoną cerą.

Krem posiada silne działanie liftingujące. Dzięki obecności 24-karatowego złota kosmetyk nie tylko poprawia owal twarzy, ale także stymuluje produkcję kolagenu w głębokich warstwach skóry. Efektem jest zauważalnie napięta i wygładzona skóra twarzy. Eveline Gold Lift Expert 50+ działa na wielu poziomach — wygładza zmarszczki, poprawia elastyczność i regeneruje komórki skóry, spowalniając przy tym procesy starzenia.

Ten odmładzający krem do twarzy wzbogacono także o technologię Matrixyl®3000, która zagęszcza i ujędrnia cerę, a także o kompleksy PhytoCellTec™ i Collasurge LQ™, które regenerują komórki oraz wzmacniają włókna kolagenowe. Regularne stosowanie kremu pozwala przywrócić skórze młodzieńczy wygląd i blask.

Składniki aktywne kremu przeciwzmarszczkowego

Głównym atutem Eveline Gold Lift Expert 50+ jest jego bogaty skład oparty na zaawansowanych technologiach i naturalnych olejkach.

Złoto 24k – odpowiada za efekt liftingu i ujędrnienia. Złoto poprawia owal twarzy i jest idealnym nośnikiem substancji aktywnych.

– odpowiada za efekt liftingu i ujędrnienia. Złoto poprawia owal twarzy i jest idealnym nośnikiem substancji aktywnych. Matrixyl®3000 – zagęszcza i napręża skórę, zapewniając jej większą elastyczność.

– zagęszcza i napręża skórę, zapewniając jej większą elastyczność. PhytoCellTec™ – kompleks komórkowy pobudzający regenerację i odnowę komórkową.

– kompleks komórkowy pobudzający regenerację i odnowę komórkową. Collasurge LQ™ – wzmacnia włókna kolagenowe i uelastycznia cerę.

– wzmacnia włókna kolagenowe i uelastycznia cerę. Naturalne oleje – m.in. z nasion makadamia, arganii i orzechów kukui, które intensywnie odżywiają i dostarczają skórze niezbędnych witamin.

– m.in. z nasion makadamia, arganii i orzechów kukui, które intensywnie odżywiają i dostarczają skórze niezbędnych witamin. Witaminy A, E i B5 – wspomagają regenerację skóry, działają przeciwutleniająco i nawilżająco.

– wspomagają regenerację skóry, działają przeciwutleniająco i nawilżająco. Kwas hialuronowy i kolagen – odpowiadają za utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i sprężystości skóry.

Ten liftingujący krem do twarzy został opracowany z myślą o potrzebach skóry suchej, dojrzałej i pozbawionej elastyczności. Regularne stosowanie produktu na dzień i noc zapewnia kompleksową pielęgnację, widocznie zmniejszając zmarszczki.

Dlaczego złoto jest dobre dla skóry dojrzałej?

Złoto to nie tylko luksusowy dodatek do biżuterii — jego właściwości pielęgnacyjne są od lat doceniane w kosmetologii. Czyste złoto 24k obecne w Eveline Gold Lift Expert 50+ działa jak silny antyoksydant, neutralizując wolne rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia skóry. Złoto pobudza produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra odzyskuje elastyczność i jędrność. Dodatkowo wspomaga mikrokrążenie, przez co poprawia się koloryt i dotlenienie skóry. Efektem jest cera promienna, gładka i widocznie odmłodzona.

Kolejną zaletą złota w kosmetykach jest jego zdolność do transportowania substancji aktywnych w głąb skóry. Dzięki temu krem z 24k złotem działa szybciej i skuteczniej, niż standardowe kremy przeciwzmarszczkowe. Nie bez powodu krem ze złotem Eveline zdobywa pozytywne recenzje — jego skuteczność i luksusowy skład czynią go idealnym wyborem dla kobiet po 50. roku życia, które pragną zachować młody wygląd skóry.

