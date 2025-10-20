Koreański krem z kolagenem to kosmetyk, który zaskakuje swoją skutecznością i innowacyjnym składem. Dzięki zastosowaniu aż trzech form kolagenu, niacynamidu, skwalanu oraz hydrolizowanej elastyny ten kosmetyk oferuje ujędrnienie, rozświetlenie i intensywne nawilżenie. Co więcej, jego lekka, żelowa konsystencja nie obciąża skóry, przez co jest idealny do codziennego stosowania, zarówno rano, jak i wieczorem. Jest nowością w Rossmannie, która od razu zwróciła moją uwagę.

Jak działa potrójny kolagen w żelowej formule?

Krem z kolagenem MEDICUBE Collagen Jelly działa wielokierunkowo. Dzięki potrójnej zawartości kolagenu wzmacnia strukturę skóry, poprawiając jej jędrność i sprężystość. Kosmetyk ma lekką formułę żelu, która świetnie się rozprowadza i szybko wchłania, dając natychmiastowe uczucie ulgi oraz rozświetlenia cery. Nie pozostawia tłustej warstwy, co sprawia, że nadaje się idealnie pod makijaż. Dodatkowo wyrównuje koloryt, a w połączeniu z działaniem nawilżającym w efekcie uzyskujemy promienną, wypoczętą cerę.

Produkt rekomendowany jest do stosowania rano i wieczorem w ramach codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Można go używać jako ostatni krok wieczornego rytuału lub jako bazę pod filtr przeciwsłoneczny rano. Kolagenowy krem do cery został opracowany z myślą o osobach, które poszukują skutecznej pielęgnacji anti-aging bez nieprzyjemnego uczucia ciężkości i oblepienia. Idealny będzie zarówno dla skóry dojrzałej, wymagającej ujędrnienia i nawilżenia, jak i dla młodszych osób, które chcą zapobiegać pierwszym oznakom starzenia.

MEDICUBE Collagen Jelly, fot. mat. prasowe

Co zawiera ten innowacyjny krem z kolagenem?

Krem-żel do twarzy, dostępny w ofercie drogerii Rossmann, zawiera aż trzy formy kolagenu: kolagen, hydrolizowany kolagen i rozpuszczalny kolagen. Taka kompozycja wspiera poprawę jędrności i elastyczności skóry. W składzie produktu znajduje się także niacynamid, który ma właściwości rozświetlające i wyrównujące koloryt cery. Dodatkowo krem zawiera skwalan oraz hydrolizowaną elastynę. Składniki te wspomagają utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, wzmacniają barierę ochronną skóry i nadają jej zdrowy blask. Całość zamknięto w lekkiej, przezroczystej formule, idealnej do codziennej pielęgnacji.

Mimo swojej leciutkiej konsystencji ma naprawdę bogate i skuteczne składniki, dzięki czemu możemy cieszyć się jego lekkością bez obawy, że działanie nie będzie zadowalające.

