Nie od dziś wiadomo, że babcine sposoby pielęgnacyjne są najlepsze. Opierają się bowiem na naturalnych składnikach oraz można je błyskawicznie wykonać w domu. Już jakiś czas temu pisałam, że babcia zdradziła mi błyskawiczny sposób na gładkie pięty. Teraz postanowiłam wypróbować kolejny trik, który znalazłam w jej zeszycie. Okazuje się bowiem, że nic nie działa tak rewelacyjnie jak soda oczyszczona na piękne stopy. Zobacz, jak wykonać ten trik.

Soda oczyszczona na piękne stopy

Babcine sposoby uwielbiamy przede wszystkim za to, że nie wymagają od nas drogich i skomplikowanych produktów. Wręcz przeciwnie - większość z nich opiera się na składnikach, które mamy w swoim domu. Wiemy już, że skorupa zniknie z pięt migusiem, gdy wykorzystasz te 2 kuchenne składniki. Jest jednak dla nich pewna alternatywa.

Okazuje się, że niezastąpiona na gładkie stopy jest soda oczyszczona. To właśnie ten składnik jest kluczowy w pielęgnacji nóg, gdy rozpoczyna się lato. Jak dokładnie działa i co zrobić, żeby odpowiednio go zastosować?

Wsyp do ciepłej wody i zamocz stopy na 15 minut

Moczenie nóg w sodzie oczyszczonej to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sposobów na gładkie stopy, który możemy znaleźć w sieci. Już nasze babcie go stosowały, aby cieszyć się pięknymi piętami w odkrytych butach. Żeby odpowiednio wykonać ten domowy zabieg, należy wsypać pół opakowania sody oczyszczonej do miski z ciepłą wodą. Następnie trzeba wymieszać miksturę, aby oba składniki dobrze się połączyły.

Gdy już będziemy mieć gotową mieszankę, do wody z sodą wkładamy nogi. Trzymamy tak przez około 15 minut. Po tym czasie wyjmujemy stopy i płuczemy dokładnie wodą. Efekty będą zauważalne w mgnieniu oka.

Działanie sody oczyszczonej na stopy

Soda oczyszczona sprawia, że naskórek jest zmiękczony, a stopy stają się gładkie. Dzięki niej jesteśmy w stanie pozbyć się niechcianej szorstkości i zrogowaceń. Taki kompres potrafi też zadziałać łagodząco, więc świetnie sprawdzi się w przypadku wszelkich obtarć i pęcherzy.

Warto dodać, że soda oczyszczona niweluje również przykry zapach stóp. Jej zastosowanie w pielęgnacji wpłynie zatem na nasze nogi kompleksowo i sprawi, że będą one gotowe do lata.

