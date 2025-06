Niedawno pisałyśmy babciny sposób na gładkie pięty z domowych składników. Warto się na niego zdecydować, ale jest też alternatywa. Jeśli zależy ci na stopach gładkich jak jedwab, szczególnie teraz, gdy lato nadchodzi wielkimi krokami, wypróbuj nasz sposób. Ta domowa maska na gładkie pięty z 2 kuchennych składników jest banalnie prosta i błyskawiczna. Możesz ją wykonać w dowolnej chwili, a potrzebne produkty na pewno masz pod ręką.

Domowa maska na gładkie pięty z 2 kuchennych składników

Domowe kosmetyki są niezastąpione. Ta maska z miodu i kawy na stopy to naturalny sposób na złuszczenie martwego naskórka, a także wygładzenie skóry. Dodatkowo poprawia krążenie i nadaje stopom delikatny, brązowy odcień - niczym skóra muśnięta słońcem.

Ta maseczka na stopy nie jest skomplikowana. Wymaga zaledwie dwóch składników, które na pewno znajdziesz w kuchni.

Składniki:

2 łyżki miodu,

2 łyżki fusów od kawy,

(opcjonalnie) 1 łyżka oliwy z oliwek do nawilżenia.

Miód i fusy dokładnie ze sobą wymieszaj. Możesz dodać też oliwę, jeśli chcesz bardziej nawilżyć stopy. Następnie nałóż na nie gotową papkę. Szczególnie skup się na newralgicznych miejscach - np. piętach. Maseczkę pozostaw na skórze na 15-20 minut, a potem spłucz ciepłą wodą. Po osuszeniu posmaruj stopy ulubionym kremem.

Miód na pięty - właściwości pielęgnacyjne

Miód ma niezwykłe właściwości pielęgnacyjne. Stosuje się go na różne części ciała - przede wszystkim na twarz, ale ma zbawienny wpływ także na stopy. Ma działanie nawilżające i zatrzymuje wilgoć w skórze. Oprócz tego jest bogaty w minerały oraz witaminy B i C. Dzięki temu dostarcz skórze różnych składników, które odpowiadają za jej piękny i zdrowy wygląd.

Warto dodać, że miód działa także przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Jest zatem naturalnym tonikiem - przeciwdziała powstawaniu trądziku oraz innych podrażnień i łagodzi stany zapalne. Ma też działanie przeciwutleniające i na dłużej zachowuje młody wygląd cery.

Fusy z kawy na pięty - właściwości pielęgnacyjne

Nie od dziś wiadomo, że peeling z kawy to absolutny numer jeden w domowej pielęgnacji. Z reguły stosujemy go do ciała ze względu na jego działanie wygładzające i ujędrniające. Pomaga w walce z cellulitem, ale to nie wszystko. Doskonale złuszcza i pobudza mikrokrążenie, redukując obrzęki i poprawiając utlenienie skóry.

Kawa również ma działanie przeciwutleniające. Do tego świetnie redukuje opuchliznę i cienie oraz pomaga oczyścić skórę - szczególnie, gdy stosujemy taki peeling na włosy.