Brigitte Bardot była prawdziwą ikoną i to nie tylko kina, ale także mody. Kultowa francuska aktorka i piosenkarka przez wiele lat była wzorem kobiecości, więc wyznaczała trendy w makijażu, ubiorze, a nawet zapachach. Zobacz, jakich perfum używała gwiazda kina i dlaczego wybierała właśnie ten flakonik. Gdy poznasz te wyjątkowe nuty zapachowe, od razu zapragniesz przetestować je w najbliższej drogerii.

Ulubione perfumy Brigitte Bardot - Guerlain L'Heure Bleue

Znana i lubiana na całym świecie Brigitte Bardot przez lata używała różnych perfum, ale zdecydowanie najbardziej kojarzonym z nią zapachem jest Guerlain L'Heure Bleue. Nazwę można przetłumaczyć z francuskiego jako "niebieska godzina", a wszystko to ze względu na kwiatowe nuty fiołka i irysa, które wybijają się w tej kompozycji. Do tego dochodzi jeszcze otulająca, zmysłowa wanilia i odrobina anyżu oraz goździków. A jeśli chcesz dokładnie poznać wszystkie sekrety tej kompozycji, zobacz poniżej nuty zapachowe.

Nuty głowy:

anyż, neroli, kolendra, bergamotka, cytryna.

Nuty serca:

heliotrop, goździk, fiołek, jaśmin, orchidea, tuberoza, ylang-ylang, róża bułgarska.

Nuty bazy:

irys, wanilia, piżmo, fasola tonka, drzewo sandałowe, benzoes, wetyweria.

perfumy GUERLAIN L'Heure Bleue, fot. rossmann.pl

Zapach ten łączy więc świeży i kobiecy kwiatowy zapach z orientalnym finiszem i otulającym ciepłem korzennych przypraw. Kompozycja jest wyjątkowo zmysłowa, a jednocześnie świeża, a zdecydowanie największym jej atutem jest ciągnący się ogon. Zapach ten bowiem bardzo długo utrzymuje się na zarówno na skórze, jak i ubraniach.

Kultowy zapach w kultowym flakonie do kupienia w Rossmannie

Co ciekawe, kultowa stała się nie tylko sama kompozycja zapachowa, ale i jej opakowanie. Ten flakonik stał się ulubieńcem wielu kobiet na całym świecie i nie było to przypadkowe. Buteleczka całej kolekcji perfum Kolekcja Les Légendaires, do której należy L'Heure Bleue, został zaprojektowany w 1912 roku przez Raymonda Guerlaina i ma nieprzypadkowy kształt, bo ukazuje odwrócone serce. Dodatkowo na bokach flakonik ma piękne zdobienia nawiązujące do antycznych ślimacznic, które sprawiają, że całość nabiera jeszcze większej klasy.

Można więc powiedzieć, że jest to prawdziwe dzieło sztuki, które można do dziś kupić w popularnych drogeriach i podarować sobie lub komuś. A ile kosztuje taka przyjemność? W Rossmannie buteleczka o pojemności 75 ml kosztuje 369,99 zł. Warto jednak polować na promocje, a jak wszyscy wiemy, okres najgorętszych wyprzedaży zaczyna się właśnie teraz.

