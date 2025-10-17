Szampon Syoss Blonde&Silver Purple: dla kogo jest przeznaczony?

Szampon Syoss Blonde&Silver Purple to produkt dedykowany wszystkim, którzy mają włosy blond, rozjaśniane lub siwe. Osoby zmagające się z niepożądanymi żółtymi odcieniami na włosach znajdą w nim skuteczne wsparcie. Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły fioletowych pigmentów szampon działa jak neutralizator żółtych tonów, przywracając włosom świeżość i naturalny wygląd.

Produkt jest szczególnie polecany osobom, które farbują włosy na jasne odcienie, mają naturalnie siwe kosmyki lub po prostu pragną zachować chłodny, czysty odcień swojej fryzury. Dodatkowo, dzięki łagodnym składnikom, nadaje się do częstego stosowania.

Jak działa kompleks Blonde-Boost i co daje twoim włosom?

W składzie szamponu znajduje się 3% kompleks Blonde-Boost, który odpowiada za wzmacnianie intensywności koloru blond, siwych i rozjaśnianych włosów. Dzięki temu efekt połysku i świeżości koloru widoczny jest już od pierwszego użycia.

Formuła szamponu Syoss Blonde&Silver Purple oparta jest w 88% na składnikach pochodzenia naturalnego, z czego 79% stanowi woda. Kosmetyk zawiera także fioletowy pigment Acid Violet 43, który skutecznie niweluje żółte refleksy i nadaje chłodny odcień. Dodatkowo szampon zawiera keratynę, olejek z pestek moreli oraz substancje nawilżające i ochronne dla struktury włosa.

Dlaczego warto kupić go teraz w Hebe?

Aktualnie szampon Syoss Blonde&Silver Purple o pojemności 440 ml jest dostępny w promocyjnej cenie 18,99 zł w drogerii Hebe. Cena regularna produktu to 24,99 zł, co oznacza rabat w wysokości 6 zł.

Co więcej, przy zakupie online możesz liczyć na darmową dostawę do sklepu już od 15 zł. To doskonała okazja, by wypróbować produkt bez ponoszenia dodatkowych kosztów logistycznych.

Wegański skład i opakowanie z recyklingu – Syoss idzie o krok dalej

Szampon Syoss Blonde&Silver Purple to również świetny wybór pod względem ekologicznym. Produkt oznaczony jest jako wegański, co oznacza, że nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego i nie był testowany na zwierzętach.

Dodatkowo marka Syoss zadbała o środowisko – butelka szamponu wykonana jest w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu (nie obejmuje to nakrętki i etykiety). To kolejny powód, dla którego warto sięgnąć po ten kosmetyk – pielęgnując swoje włosy, wspierasz również planetę.

