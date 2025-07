Jako redaktorka beauty uwielbiam sprawdzać działanie kosmetyków na własnej skórze. Dzięki temu wiem, które z tych produktów faktycznie działają, jakie mają plusy i minusy oraz oczywiście, czy warto je polecić. Od dawna planowałam przetestować ten luksusowy krem, dzięki któremu w 30 sekund zyskałam efekt glow. Od jakiegoś czasu sprawdzam też inny produkt. Testuję krem na zmarszczki z kwasem hialuronowym od L'Oréal Paris i polubiłam się z nim, ale dostrzegam też jego minusy.

Testuję krem na zmarszczki z kwasem hialuronowym od L'Oréal Paris

Krem przeciwzmarszczkowy z kwasem hialuronowym od L'Oréal Paris ma konsystencję żelu. Testuję go już od kilku tygodni i wiem jedno - jest idealny na lato. Dobrze nawilża i chłodzi skórę w upalne dni. Ale nie można z nim przesadzać.

Ujędrniający krem do twarzy Revitalift Filler od L'Oréal Paris to produkt, który marka wydała w całej serii kosmetyków z tym składnikiem aktywnym. Mają one nawilżać skórę i wygładzać zmarszczki. Kosmetyk, który przetestowałam, kosztuje 69,99 zł za 50 ml. Jakie efekty zauważyłam po jego zastosowaniu?

Polubiłam ten krem. Nakładam go tylko na noc

Żelowa konsystencja kremu to coś, co bardzo mi odpowiada. Ma dość wodnistą strukturę, ale dzięki temu wystarczy naprawdę niewiele produktu, żeby dobrze rozprowadzić go na całej skórze. Nie wchłania się bardzo szybko, więc czuć efekt posmarowania, ale jednocześnie nie zostawia maski, która dla wielu kobiet mogłaby być uciążliwa.

Muszę przyznać, że ten krem faktycznie działa przeciwzmarszczkowo. Oprócz nawilżenia zauważyłam bowiem, że delikatne zmarszczki na czole, które ostatnio spędzały mi sen z powiek, są wygładzone - niczym wyprasowane żelazkiem.

Ja smaruję buzię tym kremem tylko wieczorami, dzięki czemu rano, po całej nocy, moja skóra jest świetnie nawilżona i mięciutka. Nie zalecam jednak stosowania tego produktu dwa razy dziennie, jak to jest zalecane przez producenta. Gdy bowiem nakładałam krem częściej, zauważyłam spory minus.

Ujędrniający krem do twarzy Revitalift Filler od L'Oréal Paris - jakie ma minusy?

Częstsze nakładanie tego kremu sprawia, że produkt przynosi działanie odwrotne do zamierzonego. Zamiast nawilżać, wysusza skórę. I choć mitem jest, że trzeba robić przerwy od kwasu hialuronowego, patrząc na ten kosmetyk, wiem, że nie można też z nim przesadzać. Na mojej buzi przesuszenia były widoczne głównie w okolicach nosa, a jak wiadomo - to miejsce trudno odpowiednio pielęgnować.

Poza tym wielu osobom na pewno nie będzie odpowiadać lejąca się konsystencja tego kremu. Jeśli wolisz gęstsze produkty, wówczas lepiej nie sięgaj po ten kosmetyk.