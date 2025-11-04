Niedawno przetestowałam olejek do włosów Metal Detox od L'Oreal Professionnel, który mnie zachwycił, a już marka zaskakuje kolejną nowością. W portfolio pojawił się bowiem świeżutki produkt do włosów, który ma odżywiać, ale też wygładzać i nabłyszczać pasma. To dwufazowy olejek do włosów L'Oreal Professionnel Absolut Repair Molecular. Zobacz, co dokładnie warto o nim wiedzieć i czym jest to kosmetyk, na który powinniśmy zwrócić uwagę.

Dwufazowy olejek do włosów L'Oreal Professionnel Absolut Repair Molecular to nowość

Seria kosmetyków do włosów Absolut Repair Molecular to produkty, które mają odbudować zniszczone włosy. Są ratunkiem dla naszych pasm w trudnych momentach - np. po wakacjach, gdy kosmyki są przesuszone od słońca lub w sezonie grzewczym. Teraz w tej serii dostępny jest także dwufazowy olejek, który ma kompleksowe działanie.

Producent zapewnia, że ten kosmetyk ma naprawić uszkodzenia powstałe nawet na przełomie dwóch lat. Nie obciąża dodatkowo włosów, ale cudownie je nabłyszcza - nawet do 100 godzin. Jak dokładnie działa?

Dwufazowy olejek do włosów Absolut Repair Molecular, Fot. materiały promocyjne, notino.pl

Jak działa ten dwufazowy olejek do włosów?

Ten produkt składa się z dwóch faz - fazy wodnej i fazy olejowej. Faza wodna jest bogata w peptydy i 5 rodzajów aminokwasów, dzięki czemu dociera do wnętrza włosa i odbudowuje go na poziomie molekularnym. Z kolei faza olejowa otula pasma warstwą ochronną, wygładza i zapewnia niesamowity połysk.

Można go stosować zarówno na mokro, jak i na sucho, ale warto pamiętać o tym, że w każdej z tych opcji będzie działał zupełnie inaczej.

Stosowany na mokro zapewnia głęboką naprawę struktury włosa i ułatwia późniejszą stylizację fryzury.

Stosowany na sucho chroni przed puszeniem i cudownie nabłyszcza kosmyki aż po same końce.

Wystarczy wtrząchnąć buteleczkę do połączenia się obu faz. Następnie wyciskamy 2 lub 3 pompki - w zależności od zapotrzebowania oraz długości kosmyków. Rozprowadzamy kosmetyk równomiernie na pasmach - od połowy, aż po same końce. Uwaga, aby nie nałożyć go za wysoko, ponieważ u nasady może mocno przetłuszczać włosy.

Olejek odbuduje zniszczone włosy, ale przede wszystkim cudownie je nabłyszczy. Zapewnia pasma lśniące jak tafla wody i odżywione. Włosy stają się mięciutkie, gładkie i świetliste jak po wizycie w salonie fryzjerskim. Dodatkowo nie puszą się nawet przez 3 dni, co jest szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, gdy nosimy czapkę.

Na stronie notino.pl 30-ml buteleczka olejku kosztuje 74,50 zł.

Kosmetyki do włosów Absolut Repair Molecular od L'Oreal Professionnel

Seria kosmetyków Absolut Repair Molecular od L'Oreal Professionnel to gama stworzona z myślą o molekularnej odbudowie zniszczonych pasm. Zapewnia niesamowite odżywienie włosów, przywracając im zdrowy wygląd i blask.

Na tę linię kosmetyków składają się: szampon, serum, maska do włosów oraz krem-maseczka do pasm. Teraz dołączył do nich także dwufazowy olejek. Stosując te kosmetyki razem, jesteśmy w stanie zagwarantować sobie fryzurę jak po wizycie w profesjonalnym salonie.

Czytaj także: