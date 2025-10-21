Jesień i zima to wyjątkowo trudne pory roku pod względem pielęgnacji. Wymagają od nas szczególnego zainteresowania każdym elementem naszej urody - w tym oczywiście włosom, które po lecie już są przesuszone, a sezon grzewczy nie ułatwia dbania o pasma. Wówczas warto wyciągnąć asy z rękawa. O tym, jak pielęgnować włosy jesienią i zimą, porozmawiałam z Honoratą Wierzbowską, ekspertką i edukatorką marki L'Oreal Professionel. Zobacz, jakie wskazówki od niej dostałyśmy.

Katarzyna Racławska: Na co nasze włosy są narażone jesienią? Co się z nimi dzieje? Jakie czynniki są dla nich szczególnie destrukcyjne?

HW: Jesienią nasze włosy są narażone na wiele czynników atmosferycznych, które niekoniecznie pozytywnie wpływają na ich kondycję. Długa ekspozycja na intensywny wiatr, deszcz lub wysoka wilgotność powietrza, związywanie włosów w ciasny kucyk – to wszystko powoduje uszkodzenia.

KR: O jakich uszkodzeniach konkretnie Pani mówi?

HW: Najczęstszym sygnałem, że nasze włosy przeszły przez wymagający czas, jest ich matowy wygląd, pęknięcia pokazujące, w którym miejscu najczęściej była gumka, spinka. Noszona codziennie czapka lub kaptur też wpływają na ich kondycję – włosy się elektryzują, a to sprzyja ich łamaniu się i utracie sprężystości.

KR: Po czym poznać, że włosy potrzebują intensywnej regeneracji w okresie jesienno-zimowym?

HW: Jeśli obserwujesz, że twoje włosy w okresie jesiennym tracą swoją sprężystość i ułożenie ich sprawia ci problem, to sygnał, że nie były one odpowiednio zabezpieczone.

KR: Na co w takim razie zwrócić szczególną uwagę podczas pielęgnacji włosów w okresie jesienno-zimowym? Czy powinna się ona jakoś różnić od tego, jak wygląda nasza pielęgnacja na co dzień?

HW: W okresie jesiennym nasze włosy potrzebują dodatkowej troski. Warto zacząć od neutralizacji metali zawartych w wodzie (np. produktami z naszej gamy Metal Detox), co powinno być stałym elementem pielęgnacji – nie tylko w trakcie konkretnej pory roku – by lepiej chłonęły składniki odżywcze. Jeśli wymagają głębszej odbudowy – sięgnij po peptydy i aminokwasy, które odbudują i wzmocnią pasma (np. obecne w Absolut Repair Molecular).

Gdy głównym problemem jest suchość, postaw na intensywne nawilżenie. Gliceryna i mocznik skutecznie przywrócą miękkość i blask, niezależnie od tego, czy masz włosy kręcone, czy proste.

KR: A gdyby miała Pani wskazać plan pielęgnacji włosów w okresie jesienno-zimowym krok po kroku, od czego by Pani zaczęła i jak mógłby on wyglądać?

HW: 1. Neutralizacja metali – zacznij od pielęgnacji detoksykującej, aby zneutralizować działanie metali na włosy i przygotować je na dalszą pielęgnację.

2. Regeneracja lub nawilżenie – w zależności od potrzeb:

• Odbudowa: sięgnij po gamę bogatą w peptydy i aminokwasy.

• Nawilżenie: wybierz kosmetyki z gliceryną i mocznikiem, które intensywnie przywracają włosom miękkość (np. Curl Expression).

3. Kolor i blask – jeśli planujesz jesienną koloryzację, zadbaj o jej trwałość i połysk dzięki gamie Vitamino Color Spectrum, która pomaga zachować intensywność koloru włosów.

KR: Jakie kosmetyki będą najbardziej skuteczne do regeneracji i odbudowy struktury włosa w trakcie jesieni, aby chronić je przed szkodliwym wpływem intensywnego wiatru, deszczu i wysokiej wilgotności?

HW: Najlepszym rozwiązaniem są profesjonalne zabiegi w salonie – oczyszczające, nawilżające, odbudowujące i przygotowujące włosy na sezon kolorystyczny. Warto jednak podtrzymać ten efekt w domu. W tym celu sięgamy po pielęgnację neutralizującą metale w wodzie oraz chroniącą przed ponownym ich osadzaniem - np. Metal Detox.

Dodatkowo warto postawić na krem zabezpieczający włosy lub dwufazowy olejek, który działa podwójnie - wodna faza transportuje peptydy i aminokwasy w głąb włókna, a olejowa tworzy ochronną, aksamitną barierę na łodydze włosa.

KR: Jakie składniki aktywne są szczególnie korzystne w pielęgnacji włosów jesienią?

HW: Jesienią najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia. Sezon czapek i ogrzewania sprzyja elektryzowaniu się włosów, dlatego warto dostarczać im składniki wiążące wodę, takie jak gliceryna czy mocznik. Dodatkowo, peptydy i aminokwasy wspierają odbudowę i wzmacniają strukturę włosa.

Doskonałym rozwiązaniem są też dwufazowe olejki, które transportują składniki odżywcze do wnętrza włókna, a jednocześnie tworzą ochronną warstwę zatrzymującą wilgoć i nadającą pasmom wygładzenie.

KR: Czy proteiny są istotne w jesiennej pielęgnacji włosów?

HW: Tak, jeśli włosy są osłabione i brakuje im budulca, proteiny pomogą uzupełnić ubytki i wzmocnić strukturę włókna.

KR: Czy są jakieś produkty, które szczególnie warto stosować w tym czasie?

HW: W tym czasie najlepiej sprawdzą się produkty intensywnie nawilżające, które jednocześnie zabezpieczają włosy przed utratą wilgoci. Dzięki temu pasma pozostaną miękkie, gładkie i mniej podatne na elektryzowanie.

KR: Czy jesienią warto decydować się na skracanie włosów? Jak duże znaczenie ma cięcie w regeneracji?

HW: Zanim zdecydujesz się na cięcie, warto rozważyć zabiegi regenerujące. Regularne podcinanie końcówek gwarantuje jednak lepszy kształt fryzury i sprawia, że włosy mają zdrowszy wygląd. To także element, który może wspierać ich szybszy wzrost.

KR: W takim razie przejdźmy do koloryzacji. Kiedy jest idealny moment na taki zabieg?

HW: Najlepszy moment to ten, w którym czujesz potrzebę odświeżenia koloru – niezależnie od tego, czy od ostatniej koloryzacji minęło kilka tygodni, czy kilka miesięcy. Dobry stylista dobierze odpowiedni produkt do rodzaju włosów, np. z kwasem hialuronowym, który dodatkowo nawilża, albo delikatnie zakwaszający i nadający blask.

KR: A co z olejowaniem włosów jesienią? Czy to dobry pomysł?

HW: Zamiast klasycznego olejowania warto sięgnąć po pielęgnację przed szamponem Metal Detox, stosowaną na mokre włosy przed myciem. Skutecznie wzmacnia ona kruche i zniszczone końce.

KR: Jakie błędy najczęściej są popełniane przez kobiety przy „ratowaniu” włosów jesienią?

HW: Najczęstszy błąd to wybieranie zbyt delikatnych metod, które nie odpowiadają realnym potrzebom włosów. Lepiej zaufać fryzjerowi, który trafnie oceni ich kondycję i zaproponuje spersonalizowaną kurację.

KR: Jak w takim razie przygotować włosy na sezon jesienno-zimowy?

HW: Postaw na trzy filary pielęgnacji: oczyszczanie, odbudowę oraz intensywne nawilżenie. Warto pamiętać o tym, że najlepsze przygotowanie trwa cały rok – systematyczna pielęgnacja i regularne wizyty u fryzjera sprawią, że twoje włosy będą zdrowe i odporne na wyzwania kolejnych sezonów.

